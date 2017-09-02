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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye ekonomisini baltalamak için içeride ve dışarıda pek çok kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye ekonomisini baltalamak için içeride ve dışarıda pek çok kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor." dedi.

02 Eylül 2017 Cumartesi 23:51
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ekonomimizin bu seneki büyüme rakamını herkes revize etti, yüzde 5 gibi büyüme rakamını. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne rağmen, yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütlerinin artırdığı şiddete rağmen, Türkiye’nin ekonomisi batsın diye uluslararası kredi derecelendirme örgütlerinin talimatla Türkiye’nin notunu değiştirmesine rağmen, Türkiye ekonomisini baltalamak için içeride ve dışarıda pek çok kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor." dedi.

Sorgun Belediyesi Konferans Salonu'ndaki bayramlaşma programına katılan Bozdağ, Türkiye’nin her alanda büyümeye, gelişmeye ve değişime devam ettiğini belirterek, bölünmüş yollar, yüksek hızlı trenler, havaalanları, okullar, diğer yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Terör örgütlerinin faaliyetleri, algı operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ekonomimizin bu seneki büyüme rakamını herkes revize etti, yüzde 5 gibi büyüme rakamını. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne rağmen, yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütlerinin artırdığı şiddete rağmen, Türkiye’nin ekonomisi batsın diye uluslararası kredi derecelendirme örgütlerinin talimatla Türkiye’nin notunu değiştirmesine rağmen, Türkiye ekonomisini baltalamak için içeride ve dışarıda pek çok kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Ekonomisi iyileşmeye devam ediyor. İşçimize memurumuza enflasyonunun üzerinde zam artışlarıyla iyileştirmeye devam ediyoruz."

Türkiye’nin dört bir yanı havaalanlarıyla donatıldığını aktaran Bozdağ, "Eskiden uçağa binmek garip gurebanın işi değildi. Zenginler binerdi, her zengin de binemezdi çünkü uçak sayısı az, koltuk sayısı öyle. Ama şimdi Türk Hava Yolları dünyanın bir numaralı havayolu oldu. Türkiye’de 26 olan havaalanını 54’e çıkardık. İnşallah Yozgat Havaalanı, Rize ve Karaman Havaalanı ile beraber bu sayı 57’yi bulacaktır. Türkiye'nin her 150 kilometresinde vatandaşlarımız bir havaalanına ulaşma ve bir otobüsle, araçla seyahat eder gibi havayolu ile seyahat etme imkanına kavuştu. Havayolu artık zenginlerin yolu değil halkın yolu oldu." şeklinde konuştu.

Yozgat Havaalanı'nın ihalesinin 23 Ağustos'ta yapıldığını, ekim ayında müteahhit firma ile sözleşme imzalandıktan sonra yapım işine başlanacağını anlatan Bozdağ, "İnşallah 2020 yılı, en geç 2021 yılında Yozgat halkının hizmetinde olacak. Yozgat, havaalanından dünyaya bağlanma imkanı bulacaktır. Yozgat için hayırlı uğurlu olsun. Sadece ulaşımda değil eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette her alanda Türkiye büyük bir sıçramayı yakaladı."

Bozdağ, Yozgat'ın 2019 yılında Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya, Sivas'a, Eskişehir'e, Konya'ya, İstanbul'a bağlanacağına işaret ederek, "2019’un başında Yüksek Hızlı Tren gelecek, Sorgunlu yanı başından binip Ankara’ya dilediği yere gidecektir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Türkiye
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