Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"ne katıldı.



CHP zihniyetiyle hareket edilmesi durumunda ne Marmaray'ı ne de dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'a yapamayacaklarını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:



"Dünyayı İstanbul'a toplayıp, İstanbul'dan bir dünyanın dağıtımını yapamaz. Onların zihniyetine kalsaydık üçüncü köprüyü, Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar ve 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler? Sonuçta 'hükümet üçüncü havaalanını durdurmalıdır, köprüyü durdurmalıdır, diğer çalışmaları durdurmalıdır, nükleer santralleri durdurmalıdır, Türkiye'yi ayağa kaldıracak dünya ülkeleri içerisinde daha güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa bunları durdurun' diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyeti ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Eğer bu engeller önümüzde olmasaydı biz bu işleri daha erken vakitte tamamlama imkanı bulurduk. Bunlar bir yere çivi çıkmadılar ama çakılan her çivinin de karşısında duruyorlar."



"Hatırlarsanız rahmetli Özal, 'köprüyü satacağım' demişti, o zaman Halkçı Parti'nin Genel Başkanı tabi CHP zihniyetinin temsilcisi 'ben sattırmam" dediğini anımsatan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ne oldu, köprü satıldı. İkincisi yapıldı, şimdi biz üçüncüsünü yaptık. Peki bu karşı duranlar ne yapıyor, bu köprüleri şimdi keyifle kullanıyorlar. Eğer biz bu adımları atmamış olsaydık İstanbul'un ve Türkiye'nin sıkışmışlığını ve bu alanda yaşayacağımız sorunları nasıl çözeceğiz, nasıl adımlar atacağız, bunlar her ilerlemeye, her değişime, her dönüşüme bugüne kadar takoz oldular. Biz onlara uysaydık onların arkasında ne yapılıyor, neye karşı duruyorlar diye sormadan onlarla beraber karşı duranlara uyumuş olsaydık bunların hiçbirini yapamazdık. Hamdolsun şimdi havaalanlarıyla, yüksek hızlı trenlerle ve karayollarıyla otobanlarla, viyadüklerle, tünellerle köprülerle Türkiye'yi yeniden imar eden, yeniden ihya eden büyük adımların altına hep beraber imza attık."



"Kimse Türkiye'yi durdumayacaktır"

Türk milletinin kadirşinaslıkla kim bir taş üstüne taş koyarsa ona dua ettiğini, destek ve yardımcı olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:



"Allah, hepinizden razı olsun. Şimdi 'AK Parti'yi niye yıkamıyorlar?' diyorlar. Siz nasıl ve ne yapıyorsunuz? AK Parti ise alın teri döküyor. Dağda taşta havada karada denizde her yerde alın terinin, ayaklarının izleri var. Millet de hizmeti görüyor, takdir ediyor ama adamlar Anadolu'da gezmiyor, İstanbul'a Ankara'ya konuşlanmışlar, memlekette ne olup ne bitiyor, ondan da haberleri yok. Ya bir çık, gez bakayım. 66 kilometre sadece Sivas-Yozgat hattında tünel var. Cumhuriyet döneminde yapılmış bütün tüneller 54 kilometredir. Ya sadece bir hatta biz bu kadar tünel yapıyoruz. Gel bakayım, sor, neyle oluyor bunlar. Bunlar para ile oluyor, bunlar projeyle, alın teriyle oluyor. Bizden önceki dönemde Türkiye gene aynı. Türkiye'de o zaman nüfus 65 milyondu şimdi 16 milyon nüfusumuz arttı, 81 milyon oldu. Gökten paramı yağdı, yerden gömü mü bulduk, doğalgaz mı bulduk, petrol mu bulduk? Birdenbire Türkiye'nin 81 ili eş zamanlı şantiyeye nasıl döndü? İşte bunun sırrı 'at sahibine göre kişner' atasözünde yatıyor. Emaneti ehline verdiniz, ata Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bindirdiniz, at da şaha kalktı, Türkiye de şaha kalktı, Yozgat'ta şaha kalktı. Şimdi kimse, şaha kalkmış bu Türkiye'yi durduramayacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum."



"Yerli adımlarla devletimizi daha ileri götüreceğiz"



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yüksek hızlı trenlerin teknik imkanlarına bakıldığında neredeyse yüzde 90'ının yerli olduğuna işaret etti.Bozdağ, şunları kaydetti:"Peki bizden önceki Türkiye bunların hangisini yerli yapabildi? Allah'ın izniyle bu yerli adımlarla milletimizi ve devletimizi daha ileri götüreceğiz. Ondan benim hiç şüphem yok ve inancım tamdır. Aziz milletimizin de bize güveni tamdır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Türkiye'nin gücü birliktedir, dirliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı siyasi istikrar, Türkiye'yi yöneten güçlü iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bizim hazinemiz budur. bu hazineleri eğer muhafaza edersen Türkiye'nin önünü de yolunda Allah'ın izniyle kimse geçemeyecektir ben Aziz milletimizin Türkiye'nin önünü ve yolunu kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğini yürekten inanıyorum.""Yeni bir dönem başladı"Her alanda bu büyük değişim ve dönüşümün görüldüğüne, bunlardan en önemlisinin ulaştırma alanında yapılan çalışmalar olduğuna işaret eder Bozdağ, şunları söyledi:"Yeni bir dönem, yeni bir süreç başladı. Türkiye, bir yandan karayolu ağını yeniden adeta yaparken, bütün illeri yeniden birbirine bağlarken yanına ikinci bir yol koydu. Bölünmüş yolların şu anda medeniyetin en önemli nimetlerinden biri olan bu yolların bizim hayatımızdaki konforunu, seyahatin kolaylığını, kalitesini, can ve mal güvenliği bakımından bize sağladığı katkı ve ekonomimize sağladığı yarar tartışılmaz. Yerköylüler, Yozgatlılar, Sivaslılar, Karslılar hep bu yolu kullanıyor ama Elmadağ'dan o yokuşları sararken bir eski tip kamyonun arkasında egzozu da bozuksa nasıl oflaya, puflaya o yolları geçtiğini, nasıl bir darlama içerisine girdiğini herkes bilir. Hele bir de kışsa yandınız, yol bitmez bir türlü. Araç sollama imkanın yok, zannedersiniz ki Kızılay'dasınız, trafik sıkıştı. Böyle bir şey olabilir mi olamaz.""Örnek başarılara imza atmış bir Türkiye var""Türkiye'nin damarlarını havada, karada, rayda, denizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda, Ulaştırma Bakanlarımızın amele gibi çalışmasıyla bütün bu damarlar tek tek açıldı." diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün sadece rayda değil, aynı zamanda havada, denizde, karayolunda ve köylerimizin yollarında bütün dünyaya örnek başarılara imza atmış bir Türkiye vardır. Biz böylesi bir Türkiye ile iftihar ediyoruz. Allah'ın izni ile bundan sonraki süreçlerde de yaşattığımız bu büyük değişim ve dönüşümü, kalitesini artırarak daha iyi bir şekle getirerek devam ettireceğiz. Çünkü milletimize bizim borcumuz, onlara karşı vazifemizi daha iyi, en iyi şekilde yapmak suretiyle ancak ödenebilir. Biz buna inanıyor o nedenle gece gündüz hem alın terimizi, hem akıl terimizi akıtarak milletimizin her alanda güçlenmesine büyük katıklar vermeye devam ediyoruz."Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının ilk ray serimini yaptı.