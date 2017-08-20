Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalandı

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapmaya kalkanların uzun soluklu olamadığını, belirli kesitler akabinde silinip gittiğini görebilirsiniz. İnsanımızın gözünün içine bakarak istikamet çizenler ve halka hizmet edenler ise hem uzun soluklu olmuşlardır hem de milletimizin gönlünde kalıcı olmak şerefine ermişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Gönül verdiğimiz AK Parti’mizle insanımıza hizmet davamızda, Türkiye için çatışmak değil çalışmaktan yana olduğumuz tüm Türkiye’nin malumu." diyen Çavuşoğlu, "İktidarımızda geride kalan sürede ödün vermediğimiz bu ilkemizden vazgeçmeyi asla ve asla düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

"Aziz milletimizin yazdığı 15 Temmuz destanında, güçlü demokrasi için medyanın rolünün ehemmiyetini tüm dünyaya anlatan basınımızın siz değerli temsilcilerine, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya o gece, yalan, iftira ve çarpıtma yerine doğru ve güvenilir bilgilere yer verdiği zaman medyanın demokrasiyi nasıl güçlü kıldığını görmüştür. Bu millet tarihe bağımsızlığını altın harflerle bir kez daha kazırken, sizler de demokrasimizin lehine cansiperane görev yaparak gerçekleştirdiğiniz aralıksız canlı yayınlarınızla destek oldunuz. Bu açıdan medyamızın dünyaya verdiği dersi ayrıca vurgulamak isterim. Özellikle günümüzde yanlı, tek taraflı, hatta kasıtlı bir propaganda dilinin hakim olduğunu gördüğümüz Batı medyasının, bu noktada ülkemiz basınının 15 Temmuz’da sergilediği net tavırdan çıkarması gereken büyük bir ders söz konusudur."

"Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalanmıştır"

Çavuşoğlu, özellikle son dönemlerde, partisine ve Cumhurbaşkanına yönelik olarak, siyasi rekabetin adeta düşmana dönüştürüldüğü bir süreci yaşadıklarını savunarak, "Özellikle ana muhalefetin öğrenmekte çok geç kaldığı bir hususu burada bir kere daha vurgulamak isterim ki bizim insanımızın yüce gönlü kendini anlayana, kendinden olana kayar. Milletimiz her zaman kendi içinden olana teveccüh göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"CHP yönetimi ve Sayın Kılıçdaroğlu ise bu gerçeği bir türlü öğrenemezken, bir şikayet hastalığına tutulduğunu ne yazık ki görmekteyiz. Milletimizin yanında durmadıkları gibi her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet ediyorlar. Biliyorsunuz önce Alman dergisine, geçtiğimiz günlerde de kendisini ziyaret eden İngiliz bakana şikayet ettiler. Bu arada İngiliz bakana yapılan şikayet sırasında, Brexit kararıyla İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkma temayülünde olduğunu unutarak, Avrupa Birliği değerlerine uygun olmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi şikayet ettiler. Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalanmıştır. Kime neyi şikayet ettiğini karıştırmaktadır, önüne kim gelirse ona ülkesini şikayet eden bir ana muhalefet anlayışı, maalesef bugüne kadar olduğu gibi ülkenin yönetimine hiçbir katkı sağlamayacak bir acziyet içinde kıvranıyor. Ülkesinden ve milletinden kopuk bu anlayış, milletimizi de bizleri de açıkçası çok üzmektedir. Siyasette tek doğru adres vardır, o da millettir, bunu onların da öğrenmesi gerekir."

Muhabir: Sinan Balcıkoca, Mustafa Yılmaz