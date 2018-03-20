Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115803
ALTIN
166.788
DOLAR
3.9437
STERLİN
5.5317
EURO
4.8649
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TİKA'nın Moğolistan'daki faaliyetlerine ilişkin, "TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu olarak hizmet veriyor." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TİKA'nın Moğolistan'daki faaliyetlerine ilişkin, "TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu olarak hizmet veriyor." dedi.

20 Mart 2018 Salı 10:07
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu

ULANBATOR (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen hayvan yemi dağıtım törenine katıldı.

Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyaret programı kapsamında ülkenin başkenti Ulanbator'a geldi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Moğolistan ziyaretine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora eşlik ediyor.

Moğolistan Yol ve Ulaşım Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile bir araya gelen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, ikili ekonomik iş birliği imkanları ile tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlara ilişkin konuları ele aldı.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile Moğolistan arasında hava köprüsü kurulması" gerektiğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türk Hava Yollarının (THY) doğrudan seferlerini başlatmasının hem turizm ve hem de yatırım bakımından karşılıklı büyük yararlar sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bat-Erdene ise özellikle TİKA'nın Moğolistan'daki faaliyetlerinden duyduğu minnettarlığı dile getirerek, dost ve kardeş Türkiye ile ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirme isteklerini vurguladı.

Çavuşoğlu ile Bat-Erdene, görüşmelerinin ardından TİKA'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen 325 tonluk hayvan yemi dağıtım töreni için Cengiz Han Meydanı'na geçti.

Hayvan yemi yüklü insani yardım tırları, törenle ihtiyaç sahibi hayvan yetiştiricilerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

"TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu"

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye ile dostane ve sıcak ilişkilere sahip Moğolistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.

"TİKA'nın şu ana kadar Moğolistan'a 43 milyon dolarlık proje yatırımı gerçekleştirdiği" bilgisini veren Çavuşoğlu, TİKA'nın yaklaşık 150 ülkede proje ve faaliyet yürüten bir kuruluş olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, TİKA'nın 58 ülkede 60 civarında koordinasyon ofisiyle hizmet verdiğini belirterek, "kalkınma yardımları açısından TİKA'nın dikkati çeken bir kuruluş olduğunu" kaydetti.

"TİKA'nın insani perspektifli bir yardım kuruluşu olarak hizmet verdiğini" ifade eden Çavuşoğlu, "TİKA gittiği ülkelerde hem beşeri hem de tabii kaynakların o ülkenin menfaatine kullanılmasının altyapısını hazırlama odaklı faaliyetlerde bulunur." dedi.

Çavuşoğlu, bu vesileyle Moğolistan ile ilişkilerin gelişme ivmesine devam edeceğine olan inancını sözlerine ekledi.

Muhabir: Tevfik Durul

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluMoğolistanTİKATürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'
'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
YKS başvuruları yarın sona erecek
YKS başvuruları yarın sona erecek
Afrin'deki ailelere insani yardım
Afrin'deki ailelere insani yardım
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı
Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim