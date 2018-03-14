Başbakan Yıldırım: ABD teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, APA haber ajansına konuştu.

Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerini ayrı görmediğini söyleyen Yıldırım, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkileri kuran ilk ülke olarak o günden bu güne iyi günde de kötü günde de birlikte olduklarını belirtti.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine de değinen Yıldırım, tüm dünyanın Azerbaycan'ın haklı olduğunu kabul ettiğini fakat çözüm konusunda mesafe alınamadığını dile getirdi.

Yıldırım, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında. Bu sorunun çözümü sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü anlamına gelmiyor. Tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için önemli bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki savaş

Suriye krizi konusundaki soruyu yanıtlayan Yıldırım, Türkiye'nin bu ülkeyle 911 kilometre sınırı bulunduğunu, dolayısıyla orada yaşanan gelişmelerin Türkiye için önem arzettiğini bildirdi.

Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını ve idari boşluk oluştuğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli'nin yaşadığını, onlarla ekmeklerini paylaştıklarını söyledi.

Yıldırım, "DEAŞ, PKK, PYD/YPG gibi örgütler Türkiye'ye tehdittir. Türkiye olarak Suriye'nin bir karış toprağında bile gözümüz yok. İstiyoruz ki o bölgeden ülkemize tehdit sona ersin. Bunun için Afrin'de teröre karşı operasyon yapıyoruz." dedi.

Türkiye-ABD ilişkileri

Yıldırım, Rex Tillerson'un ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasından sonra iki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceğinin tamamen ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kırmızı çizgileri bellidir. Teröre karşı mücadelede arkasında ABD de olsa Türkiye için farketmez ve gereği neyse yaparız. ABD, Türkiye'de demokratik düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışan FETÖ liderine sahip çıkmamalı ve derhal iade etmelidir. Bizim için ciddi tehdit olan teröre karşı net bir tavır sergilemeli ve teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir. Türk halkının olumlu kanaatini kazanacak adımlar atmalıdır. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. İlişkilerin geleceğini prensipler belirleyecektir."

Başbakan Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) canlı yayınına katılarak, soruları yanıtladı.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yatırımların arttığına dikkat çeken Yıldırım, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının 10 milyar doları geçtiğini, Türk iş adamlarının Azerbaycan'daki yatırımlarının da 10 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti.

İki ülkenin Gürcistan'ın da katılımıyla sadece Kafkasya'yı değil, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar büyük bir coğrafyayı yakından ilgilendiren Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve TANAP gibi projelere imza attığını hatırlatan Yıldırım, "BTK Demiryolu Hattı, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasında ticaret yollarının geçtiği güzergahın yeniden ihya edilmesidir. TANAP da Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayan büyük proje. Projelerimiz bölgenin istikrar ve huzuru için ciddi olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz"

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik potansiyelin yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Devlet başkanlarımız yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirledi. Bunu gerçekleştirmek için atılması gereken adımlar var. Taşımacılıkla ilgili kolaylaştırıcı adımlar atılmalı, ticaretteki kısıtlayıcı şartlar kaldırılmalıdır. Her şeyden önce formalitelerin azaltılması lazım. Bunlar için de gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım kabullerde bulundu

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nazım İbrahimov, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi Eş Başkanı ve eski Letonya Cumhurbaşkanı Varia Vike Freiberga ile eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç ve eski Bosna Hersek Başbakanı Zlatko Lagumdzija'yı kabul etti.

Fairtmont Otel'deki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Azerbaycan'ın uluslararası alanda diyaloğu teşvik eden Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin başarılı çalışmalarının takdirle izlendiği ifade edildi.

Böyle kapsamlı ve prestijli bir etkinliğe yapılan ev sahipliği için tebriklerin dile getirildiği kabulde, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmaktan duyulan mutluluk ifade edildi.