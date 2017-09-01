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Başbakan Yıldırım: Artık mühür milletin elindedir

Başbakan Yıldırım, "16 Nisan'da milletimizin 'evet' oylarıyla son sözü söylediği halk oylamasında ortaya konan irade açık ve nettir. Artık, karar milletindir, yetki milletindir, mühür de milletin elindedir." dedi.

Başbakan Yıldırım: Artık mühür milletin elindedir

Başbakan Yıldırım, "16 Nisan'da milletimizin 'evet' oylarıyla son sözü söylediği halk oylamasında ortaya konan irade açık ve nettir. Artık, karar milletindir, yetki milletindir, mühür de milletin elindedir." dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 18:09
Başbakan Yıldırım: Artık mühür milletin elindedir

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programındaki konuşmasında, Haliç Kongre Merkezi'nden 81 ilin, ilçelerin, mahallelerin, köylerin ve 80 milyon vatandaşın bayramını ve cumalarını kutladı.

Aziz milletin yakın zamanda büyük bir kahramanlık ve kararlılığıyla bunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi FETÖ denilen hain terör örgütü mensupları, ülkeyi bir işgal girişimine tabi tutarak millete ihanet etmeye çalıştılar. Ruhunu ve aklını Pensilvanya'daki terör elebaşısına 1 dolara satan bu alçaklar, o gece meydanlarda zulüm ve şiddet kustular. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194 kardeşimizin gazi olduğu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ay-yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız, selalarımız dinmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hükümetimizin kararlı duruşu, milletimizin cesareti ve ferasetiyle büyük bir bağımsızlık destanı yazıldı. Millet, iradesine, Hükümetine, demokrasiye ve kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıktı. İyi bilinmelidir ki Türkiye, istikrarlı siyasi yapısı, sağlam ekonomisi ile bundan böyle de benzer vesayet girişimlerine maruz kalacak bir ülke olmayacak. 16 Nisan'da milletimizin 'evet' oylarıyla son sözü söylediği halk oylamasında ortaya konan irade açık ve nettir. Artık, karar milletindir, yetki milletindir, mühür de milletin elindedir."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin artık geleceğini karartmak isteyenlerin cirit atacağı ülke olmaktan kurtulduğunu belirterek, Türkiye'nin adaletin, hukukun, özgürlüklerin ve refahın ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Bu vizyonla, Cumhurbaşkanının liderliğinde 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonuna tüm güçleriyle hazırlanmaya devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Bizi bu yoldan geri çevirmek isteyen kim olursa olsun hak ettiği cevabı dün olduğu gibi bundan sonra da alacaktır." dedi.

"Teröre sıfır müsamaha diyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, sınırın ötesinde bulunan PYD, YPG ve DEAŞ'a karşı her an müteyakkız olarak gereken, ülkenin, milletin güvenliği ve selameti için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, gerektiği zaman buralarda da Fırat Kalkanı Harekatıyla nasıl sınırların, milletin can ve mal güvenliğini teminat altına alındığı gibi icap ederse başka bölgelerde aynısını yapmaktan zerre kadar tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Yıldırım, 80 milyon vatandaştan birinin kılına zarar geleceğini hissetmeleri durumunda uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün hakları sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Yıldırım, kardeşliğe sınırsız kucak açtıklarını ama teröre sıfır müsamaha dediklerini kaydetti.

"Arakan'da yaşanan vahşet bir insanlık suçu"

Arakan'da yaşananlara da değinen Yıldırım, "Son günlerde Arakan'da yaşanan vahşet, 21. yüzyıl dünyasında büyük bir insanlık suçu olarak tarihe geçiyor. Sadece Müslüman oldukları için savunmasız insanları böyle bir kasıtla öldürmenin adı, açıkça ifade ediyorum, bir soykırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam dünyası liderleriyle yaptığı çağrıyla, Arakan meselesinde olumlu gelişmeler olacağını ve oradaki vahşetin bir an önce sonlandırılacağını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Hanife Sevinç

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımPolitika
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