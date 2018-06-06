Başbakan Yıldırım: Dağa çıkışlar sıfır seviyesine yaklaştı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü'nde iftarda bir araya geldi.

Yıldırım, bugün Hakkari ve Van'da vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, özellikle Van'da çok müthiş bir coşku olduğunu, ciddi anlamda sevgi ve ilgi gördüklerini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldırım, 24 Mayıs 2016'da Başbakan olarak tayin edildiğinde ilk konuşmasında, "terörü milletimizin gündeminden çıkaracağız" dediğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Artık terörle yatıp kalkmayacak bu millet. Elhamdülillah geldiğimiz noktada 'yüzde 100' demiyorum ama büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde terör Türkiye'nin gündeminden çıktı. Birinci konu değil terör. Şu anda ekonomi, iş, işsizlik...Bu gibi konular daha çok gündemimizde yer alıyor. Terör daha arka sıralara gitti. Bugün bunu Van'da gördüm, Hakkari'de gördüm. Yaylalar açıldı, insanlar yaylalara mallarını, davarlarını götürüyorlar. Şenlenmiş her taraf. Geleceğe yönelik umutlar artmış. Hele hele bu terör bağlantılı belediyelerin o şehirlerde yaptıkları tahribat. Kaynakların tamamen terör örgütlerine aktarılmasının önüne geçildikten sonra Van'ı görünce ben hayran kaldım. Her taraf pırıl pırıl. Çiçek, peyzajlar, refüjler...Müthiş bir güzellik olmuş. Nasıl oldu? Kaynaklar terör örgütüne aktarılmayınca çukur da ortadan kalkıyor, çamur da ortadan kalkıyor ve korku da ortadan kalkıyor."

"Eşleştirme, denkleştirme problemimiz var"

Eğitimde teknoloji kullanımına dikkati çeken Yıldırım, 300 bine yakın yeni derslik yaptıklarını anımsattı.

Öğretmen sayısının arttığına işaret eden Yıldırım, "Esasında bakarsanız Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı yok. Şu andaki öğrenci sayısına göre yok. Hemen hemen karşılıyor. Problem ne? Eşleştirme, denkleştirme problemimiz var. Bazı illerimizde sayı fazla, bazılarında yetersiz. Fedakarlık gerekiyor. Yani belirli illere gidişte isteksizlikler oluyor. Bunlar olunca böyle bir dengesizlik mecburen ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için yerinde sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına başladıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Belirli bir süre orada görev yapacak. 6 sene sonra artık istediği yere tayin olacak. Böylece orada bir nevi vatan hizmeti gibi bir görev, bir fedakarlık yapacak. Buna ihtiyacımız var. Eğer herkes konforlu, rahat yerde çalışmak isterse biz terörden kurtardığımız bu yavrularımızı geleceğe hazırlayamayız. Şimdi onların dağa gönderilmesinin önüne geçtik, bunu başardık ama bu yeterli değil. Bu bir adımdır. Bundan sonra nüfusun yarısının 25 yaşın altında olduğu Güneydoğu bölgemizde mutlaka gençlerimize hem eğitimde hem iş hayatında hem de onları geleceğe hazırlamada çok daha fazla mesai harcamamız gerekiyor. Onların gelecek hayallerini, ümitlerini gerçeğe dönüştüremezsek bu terör tehdidi yine var olmaya devam edecek. Gençlerin o delikanlılık dönemini, değişim dönemini maalesef terör örgütleri çok acımasızca kullandılar. Şunu mutlulukla söylemek isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine yaklaştı. Bu çok önemli bir gelişme. Çok önemli ve kayda değer bir gelişme ama devamını getirmemiz lazım. Birlikte yapacağız.""Bilgi üreten ülkeler yol almaya devam edecek"

Bundan sonra artık bu altyapının üzerine üstyapıyı geliştirmenin önemini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Üst yapı nedir? Eğitimin gelişen teknolojiye göre gelişen dünyaya uygun olarak yenilenmesi, güncellenmesi. En büyük güç bilgidir. Bugün en büyük güç silah, uçak ve tank değildir, bilgidir. Bilgi çağına geldik. Bilgi toplumundan bahsediyoruz. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten, bilginin kullanılmasını imkan dahilinde getiren ülkeler yol almaya devam edecek. Ama bundan mahrum ülkelerde geri kalmaya mahkum olacak. Bu önümüzdeki en büyük hedeftir. Şimdi artık sanayi 4.0'dan bahsediyoruz. Yapay zekadan, sanal gerçeklikten, sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Birçok meslek, bugün içinde olduğumuz birçok meslek artık yok olacak."

Yıldırım, bu duruma göre değişimi ve dönüşümü yakalamaları gerektiğini ancak bu şekilde dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girilebileceğini vurgulayarak, "Ancak bu şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçebiliriz. Bunu sizlerle başaracağız. Öğretmenlerimizle başaracağız." ifadelerini kullandı.

Gençleri hayata hazırlayanların öğretmenler olduğunu anlatan Yıldırım, bugün büyük sorumluluk sahibi olan siyasetçiler, yöneticiler, askerler, sanatçılar hepsinin arkasında mutlaka bir öğretmen olduğunu aktardı.

"Tekli öğretim için hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, en büyük meselelerinin, öğrencilerin, üniversite kapısına kadar ne yapacaklarına, hangi yöne gideceklerine karar verememeleri olduğunu belirterek, "Koca 8 yıl geçiyor. 8 yılın mutlaka kabiliyetine göre, çocuğun ilgisine göre yönlendirilmesi lazım. Problemimiz bu. Bu alana önümüzdeki dönemde daha çok yoğunlaşacağız." dedi.

Eğitimde, içerik ve kaliteye gelecek dönemde daha çok yoğunlaşacaklarını söyleyen Yıldırım, "Tekli öğretim için hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Hedef 2019'un sonu. İstanbul gibi, belki İzmir gibi, birkaç ilimiz dışında, bütün illerimizde daha önceden geçme imkanına sahibiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tekli öğretime geçtiğimizde yavrularımıza okulda da yemek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bütün öğretmenlerin 3600 ek gösterge ile emekli olacağını vurgulayarak, "Emekliliğinizde size bir nebze de olsun daha iyi şartlar sağlamak, amacımız bu. Bundan şu anda emekli olmuş öğretmenler de yararlanacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.