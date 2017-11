Başbakan Yıldırım: E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar Türk Lirasıdır

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "E-ticarette, Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, 2023 hedefimiz 350 milyar Türk Lirasıdır. Bu hedefi tutturmayı inşallah başaracağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Maxx Royal Otel'de düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Konferansına katıldı.

Bilişim ile elektronik ortamdan iş ve işlemlerin her geçen gün baş döndürücü bir hızla arttığını ifade eden Yıldırım, çok kısa süre içinde eldeki telefonlar olmadan hiçbir şey yapamaz hale gelineceğini söyledi.

Cep telefonunun, hayatın önemli bir ortağı haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Eşimize, evlatlarımıza ayıramadığımızdan fazla zamanı bu aletlere ayırır hale geldik." ifadelerini kullandı.

Bilgi toplumu hedefine ulaşmak için her ülkenin yapması gereken işlerin olduğunu anlatan Yıldırım, "Altyapımızın ülkelerimizin her tarafında aynı şekilde gelişmiş olması lazım. Biz buna iletişim otobanları veya akıl yolları diyoruz. Ülkenin büyük şehirleri ile köyleri ve kırsalı arasında altyapı farkı çok olursa o zaman bilgi toplumu olma yolunda iddianız çok fazla anlam ifade etmez. Sayısal uçurumu ortadan kaldıracağız, birinci şart bu. Bunu yaparken kapsayıcı olmak lazım. Her yerin erişilir, ulaşılır hale gelmesi lazım." şeklinde konuştu.

Yıldırım, sayısal uçurumun ortadan kalkması için bilgisayar okuryazarlığının da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilgi toplumu

Yeni nesil için bu yönde bir sorun olmadığını ancak ileri yaştaki kişilerin mutlaka bilgi toplumuna dönüştürülmesi, onların da bilgisayar okuryazarı haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi e-platformdan yapmaya başladığınızda hayat onlar için çok zorlaşacak. 'Onlar için bir şey yapmaya gerek yok, zaten yaşları ileri' dememiz doğru değil. Bu, ülke yönetme sorumluluğuna yakışmayan bir iştir. Benim kayınvalidem de eğer telefondan pizza ısmarlayabiliyorsa o zaman bu işin bir faydası var demektir. Yoksa, 'Evladım sen memleketi yönetiyorsun ama ben pizza isteyeceğim telefondan, getiremiyorum, önce bana öğret' diyecek. Dolayısıyla herkesi bilgi toplumunun ferdi haline getirmemiz lazım."

Yıldırım, sağlıktan ticarete, savunmadan eğitime, finansmandan tüm alanlara kadar her türlü bilginin, her şeyin elektronik ortama aktarıldığını dile getirdi.

Siber güvenlik

Siber güvenliğin gittikçe önemli hale geldiğine dikkati çeken Yıldırım, "Siber güvenlik, kişiler ve aynı zamanda ülkeler için de önemli hale geliyor. Aksi halde bu büyük buluş, internet bir nimet olmaktan çıkıyor, tehdide, cezaya, külfete dönüşüyor. O bakımdan bilgi toplumu hedeflerimizi gerçekleştirirken bu üç hususun üzerinde durmamız gerekiyor. Şüphesiz bu konferansta bunları ele alma, değerlendirme fırsatınız oldu. İnternette tek şeritli yollarla da bir yere varamayız. İnternette de artık çok şeritli yollara ihtiyaç var. İnternet otoyollarına ihtiyaç var. İnternet otoyollarını geniş bantla sağlıyoruz." dedi.

Bilişimde küresel bir farkındalık

Son 15 yılda Türkiye'deki alt yapı yatırımları sayesinde ulaşımın her alanında, karayolu, havayolu, deniz, demiryolu ve iletişim yatırımlarıyla ciddi anlamda bir ilerleme kaydettiklerini belirten Yıldırım, bugün Türkiye'de Genişbant İnternet Penetrasyonu'nun yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade etti.

İnternet üzerinde gittikçe daha çok iş yapıldığını, başlangıçta interneti insanların sonra da makinelerin kullandığını anlatan Başbakan Yıldırım, şimdi ise eşyaların internetin gündemde bulunduğunu kaydetti.

Mobil e-ticaretin dünyada baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirten Yıldırım, "Son dört yılda dünya küresel ticaretindeki payı, dört kat arttı. Yıllık yüzde 100 artışlarla devam ediyor. Bugün ülkemizde mobil kullanıcı sayısı 70 milyonun üzerinde. Bu sayıya baktığımızda e-ticaret sektörünün de ülkemizin için çok önemli bir alan olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu.

"Teknolojik dönüşüme ilk olarak kendimizden başladık. e-dönüşüm projelerini hayata geçirdik." diyen Başbakan Yıldırım, devlette verilen hizmetlerin normal bürokrasiyle yapılması değil, internet kullanılarak yapılması için e-devlet portalını 2009'un başında devreye aldıklarını aktardı.

"Ulaşımda hız felaket, iletişimde hız berekete dönüşüyor"

10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 5G teknolojisine doğru hızlı bir şekilde gidildiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Bugün 4.5G LTE teknolojisini kullanıyoruz. Bu da hızdır. Eskiden bilgisayar alırken hızına bakarlardı. Ben de düşünüyordum 'Ya kardeşim ne olacak, ne kadar fark ediyor bu?' 'Birisi bir saniyede açılıyor diğeri bir saniyeden biraz fazla sürüyor.' 'Ne biçim adamsınız ya varsın 2 saniyede açılsın ne olur?' Ama işin içine girince gördük ki ulaşımda hız felaket, iletişimde hız berekete dönüşüyor. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar büyük bir fark oluşturuyorsunuz." diye konuştu.