Başbakan Yıldırım: Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti'nin Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndaki mitinginde "Bayrama hazır mısınız? Bu ay iki bayramımız var. Biri Ramazan Bayramımız, birisi de 24 Haziran bayramımız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçecek miyiz? 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek yetkiyi bir kez daha Cumhur İttifakına, AK Parti'ye verecek miyiz? Lüleburgaz yeni bir destan yazacak mı? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Başbakan Binali Yıldırım, katılımcılardan "Evet" yanıtını aldı.

"Türkiye geçen sene 7,4 büyüdü"

Yıldırım, AK Parti'ye duyulan güven için teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güneş balçıkla sıvanır mı? Ne yaparlarsa yapsınlar, 12 kere sandık önünüze geldi, 13'üncü kere gelecek. 12'sinde de boş konuşanlara, boş laf edenlere hak ettikleri cevabı verdiniz, 13'üncüde de vereceğinizden eminim. 16 yıldır her seçimde emaneti; milletin partisi, AK Parti'ye veriyorsunuz. Sizin partiniz de canla başla çalışıyor, hizmet ediyor. Fabrikalar, yollar, havalimanları, hızlı trenler, hastaneler, okullar yapıyor, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bir uçtan bir uca imar ediyor. Ülkemiz her geçen yıl kalkınmaya devam ediyor, refahımız artıyor. Onlar engel çıkardı, biz engelleri aşa aşa geldik. Türkiye'nin ekonomisini, dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına soktuk, savunma sanayimizi güçlendirdik, yerli ve milli ürünlerle artık daha güçlüyüz. Paramızla alamadığımız savunma silahlarımızı artık kendimiz yapıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Milletimizle el ele vererek, 16 yıl boyunca Türkiye'yi yüzde 5,7 büyüttük. 284 bin derslik, bin 250 hastane, 800 binin üzerinde toplu konut yaptık."

Tarımda 16 yılda Türkiye'yi 4. sıradan Avrupa'nın birinci ülkesi haline getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Geçen 10 yılda dünya krizden krize sürüklenirken, Türkiye 8 milyon vatandaşına iş buldu. Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Türkiye, yüzde 7,4 büyüdü geçen sene. Türkiye'de 2003'te yılda 9 bin traktör satılıyordu. Geçen sene 73 bin traktör satıldı. Bu mu sanal büyüme? 2003'te 91 bin, 2017'de 723 bin otomobil satıldı. Bu mu sanal büyüme?" dedi.

"Cumhur İttifakı bayrağı teslim etmeyen ruhtur"

Binali Yıldırım, AK Parti'nin yapmayacağı hiçbir şeyi söylemediğini aktararak, katılımcılara şöyle seslendi:

"Ekonomik büyümede, refahta daha güçlü atılımları birlikte yapacağız. Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz olan gençlerle Cumhuriyetimizin 100. yılına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine birlikte yürüyeceğiz inşallah. Yeni dönem güçlü meclis, güçlü hükümet dönemidir. 25 Haziran sabahı meclis daha itibarlı, hükümet daha güçlü, yargı daha etkin olacak. Biz, bu seçime Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Cumhur İttifakı nedir? 15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağı teslim etmeyen, ezanları dindirmeyen, bayrağımızı indirmeyen ruhtur, Yenikapı ruhudur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP, BBP, Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağını en yükseklere taşımaya çalışan vatan evlatları var.

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu hemen ilk günden itibaren Muharrem İnce, koşa koşa Edirne'ye gitti. Niçin gitti biliyor musunuz? Edirne'yi çok sevdiğinden mi gitti? PKK'ya açıkça destek veren, PKK'lıların cenazesine gitmeyenleri cezalandırırım diyen, hapisteki 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti. Cumhuriyetin kurucusu CHP'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum; bölücülere, bu ülkenin polisini, evlatlarını, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürenlere destek vermek neyin nesi oluyor? Buradan soruyorum; Atatürk'ün partisini bu duruma düşürenlere hesap soracak mısınız?"

"Şimdi artık bu acıları sona erdirmek zamanıdır"

FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım, "Sürekli Tayyip Erdoğan'ı indirmekten bahsediyorlar. Dışarıdaki sözde dostlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. 'Türkiye'yle birlikte yol yürürüz ama Tayyip Erdoğan olmasın.' Niye? Tayyip Erdoğan dik duruyor, dik, eğilmiyor. Onun için hazmedemiyorlar.

Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik, yemin ettik. İnanın ki bunu da halledeceğiz. Türkiye'de zaten terörü bitme noktasına getirdik. Şimdi Kandil'e kaçıyorlar, Sincar'a kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Batman'da öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesinin birinci yılı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Terör bu ülkeye büyük acılar yaşattı. Şimdi artık bu acıları sona erdirmek zamanıdır. Bunun yolu da bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

"İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule hızlı trenine başlıyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, ilçede huzurevi, yaşlı bakım merkezi ile kaymakamlık hizmet binasını açtıklarını, hastane ve bir acil ek binası ile 4 sağlık tesisi yaptıklarını anlatarak, "Şimdi iki tane önemli projeden bahsedeceğim. Lüleburgaz için hayati öneme sahip birinci müjdem, İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule Hızlı Treni'ne başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. Çok güzel bir istasyon Lüleburgaz'da olacak, Büyükkarıştıran'da olacak, Babaeski'de olacak, Kırklareli'nde olacak. Buradan İstanbul, Edirne komşu kapısı olacak." diye konuştu.

Muhabir: Andaç Hongur,Murat Paksoy,Filiz Kınık,İsmail Özdemir