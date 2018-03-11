Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin başta Ortadoğu ve Afrika'dakiler olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 2016'da yaklaşık 6,5 milyar dolar, 2017'de ise 8 milyar dolar olmak üzere toplam 14,5 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunduğunu, 2011-2017 dönemindeki yardım miktarının 1,8 milyar doları aştığını açıkladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik kalkınma yardımları konusunda bilgi verdi. Yıldırım, sınır tanımadan, ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım elini uzatan ve elini mazlumlar için taşın altına koymaktan çekinmeyen Türkiye'nin mazlumlar için umut ışığı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmadan tüm mazlumlara kucak açtığını, komşusu açken tok yatmayı zul gören bir kültürün temsilcisi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün Doğu Guta'da ve Arakan'da yaşanan trajedi dün bir başka dünya ülkesindeydi, belki yarın bir başka dünya ülkesinde yaşanacak." ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, dünya ülkeleri her iki bölgede yaşanan manzaraya sırtını dönerken Türkiye'nin buralarda daha fazla gözyaşı dökülmesine engel olabilmek için yoğun çaba harcadığının altını çizdi.

Yıldırım açıklamasında, "Milyonlarca insan bir lokma ekmek ararken, Türkiye olarak medeniyetimizin bize yüklediği misyon gereği bu acı manzaralara gözümüzü kapatamayız. Bugüne kadar mazlumların feryatlarına kulağımızı tıkamadık, bundan sonra da tıkamayacağız. Tüm mazlumlara bundan sonra da aynı şuur ile elimizi uzatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, 3,5 milyona yakın sığınmacı ile hayatını paylaşıyor"

Başbakan Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyada en çok mülteci barındıran ülke olan Türkiye'nin, insan odaklı diplomasisiyle 3,5 milyona yakın sığınmacı kardeşine kapılarını açtığını, aşını ve hayatını paylaştığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 2015'te yaptığı resmi kalkınma yardımları tutarının 3,9 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Yıldırım, bu rakamın 2016'da yüzde 65 oranında arttığını, bunun tarihi bir rekor olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Acının dilinin, dininin ve ırkının olmadığını biliyoruz. Bu konularda çok hassas olan hükümetimizin çabalarıyla Türkiye, 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da 6,5 milyar dolarlık insani yardım ile 'Dünyanın en cömert donör ülkesi' oldu." ifadelerini kullandı.

Bu tablonun tüm dünyaya Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen bir konumda olduğunu kanıtladığına işaret eden Yıldırım, 2017 yılı ön araştırma verilerine göre de Türkiye’nin 8 milyar dolar civarında resmi kalkınma yardımı tutarı ile pek çok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak, üstün bir sorumluluk örneği gösterdiğini belirtti.

Yıldırım, 2016 yılında OECD-DAC (Kalkınma Yardımları Komitesi) üye ülkelerinin toplamda 142 milyar 619 milyon dolar kalkınma yardımı yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığını ve 2017 yılında da üst sıralarda olmasının beklendiğini kaydetti.

En çok yardımı Suriye aldı

Savaşlar ve doğal afetler nedeniyle yaşanan zorlu süreçlerin, dünya ülkelerinin geleceğini ve huzurunu sıkıntıya soktuğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, hükümetin milletten aldığı güçle uyguladığı reformlar ve programlar neticesinde Türkiye'nin artık "alan el" değil "veren el" konumunda olduğunu bildirdi.

Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"2017 yılında ülkemiz en fazla kalkınma yardımlarını Ortadoğu ve Afrika ile Balkan coğrafyasına, ülke bazında ise Suriye’ye yaptı. 2023 vizyonu çerçevesinde ülkemiz kendisine küresel olarak her alanda etkili bir aktör olma hedefi koydu ve bu doğrultuda TİKA'nın da sahadaki proje ve faaliyetlerine hız verildi. 2017 yılında yurt dışındaki 60 'Program Koordinasyon Ofisi ile başta yakın coğrafyamız Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar olmak üzere Afrika, Latin Amerika, Güney Asya ve Okyanusya gibi uzak coğrafyalarda da TİKA faaliyetlerine devam ediyor."

TİKA'dan 6 yılda 20 binin üzerinde proje

Başbakan Yıldırım, 1992-2002 arasındaki 10 yıllık dönemde TİKA'nın hayata geçirdiği proje sayısının 2 bin 200 civarında olduğunu, AK Parti hükümetlerinin başarı stratejileriyle 2003-2017 arasındaki dönemde bu rakamın 20 binin üzerine çıktığını aktardı.

Yıldırım, "Ülkemizce yapılan yardımlarda öncelikli olarak, temel kalkınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal altyapılar ve hizmetler ile üretim sektörleri yanında kriz bölgelerini rahatlatacak acil-insani yardımlara yoğunlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin, dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi olmasına rağmen, insani yardımlarda birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakması, Türkiye'nin insani krizlere duyarlılığının ne kadar yüksek olduğunu ve sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk üstlenmekten geri durmadığını göstermektedir. 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansında bir söz verdik. Dedik ki, 'Ülkemiz bu ülkelere yönelik 10 yıl boyunca yıllık 200 milyon dolar yardım edecek.' Geçen bu süre zarfında ne yaptık? 2011-2017 arasında en az gelişmiş ülkelere 1,8 milyar doları geçen miktarda yardımda bulunduk ve zoru başardık. Uluslararası taahhütlerimiz ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz."

Muhabir: Mümin Altaş



