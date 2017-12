Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin değişmez gündemi kalkınmadır, refahtır

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin değişmez gündemi; kalkınmadır, refahtır. Gündemimizde hep hizmet var, hep millet var. Türkiye'yi her alanda dünyanın ilk sıralarına taşımak, değişmeyen görevimizdir. Dünyaya örnek dev projeleri gerçekleştirmek, bizim görevimizdir." dedi.

Yıldırım, Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kırklareli'ndeki Kırklar Baba Dergahı'nda, "Kırk kimse şehit oldu bu yerde. Adı bu ad ile anıla bundan böyle bu belde" yazılı olduğunu belirterek, "Kırklar Baba Dergahı'nı, kırk erenleri, kırkları selamlıyorum. Kırk yiğidimizi, şehidimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Kırklareli'nin AK Parti için çok özel bir yeri olduğunu belirten Yıldırım, Pınarhisar'ın, Türkiye'nin aydınlık yoluna giden yürüyüşünün başladığı yer, eski Türkiye'nin kötü algılarından yepyeni ufka açılışın sembolü olduğunu söyledi.

Karanlık ve zor yıllarda, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şiir yüzünden hapse mahkum olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Hapis cezasını burada, Pınarhisar'da, sizin mekanınızda geçirmişti. Pınarhisarlılar, Kırklarelililer, sizler dünya liderini, Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız. Ona kol kanat gerdiniz. Onun için Pınarhisar'ın önemi bizim açımızdan çok farklı." ifadelerini kullandı.

"Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bugünlere geldik"

Kongrelerin AK Parti teşkilatlarının gücünü, coşkusunu, heyecanını gösterdiğine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

Sizin coşkunuz, sizin heyecanınız sayesinde bu ülke makus talihini yenmesini bildi. Sizin umut dolu yürekleriniz sayesinde bu ülke karamsarlığı, her türlü umutsuzluğu geride bıraktı. Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bugünlere geldik. Bugün işçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, engelli, yaşlı, çocuk, genç demeden bütün vatandaşlarımızın hukukunu gözeten ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, kadınlarımızın her alanda söz sahibi olmalarını sağlayan, enerji, sağlık, ulaştırma gibi daha birçok alanda ülkeye çağ atlatan, bölgesel adaletsizlikleri gideren, Türkiye'yi dünyada ilk sıralara çıkaran partinin adı; AK Parti'dir."

"Biz Türkiye'ye adanmış bir hareketiz"

Yıldırım, nereden geldiklerini asla unutmayacaklarını, Türkiye'yi hangi şartlarda devraldıklarını, 15 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiklerini akıllarından çıkarmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözdüklerini daima hatırda tutacaklarının altını çizen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürekli şunu söyleyeceğiz; biz Türkiye'ye adanmış bir hareketiz. Biz Türkiye'ye adanmış bir kadroyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, millete efendilik etmek için değil, millete hizmet etmek için gelmişiz. Bakın size ibretlik bir şey söyleyeceğim. Bunu sizlere söylüyorum çünkü sizler ekmeğini bu bereketli topraklardan çıkaranlar olarak bunu çok iyi anlayacaksınız. AK Parti olarak 2002'de iktidara geldiğimizde hatırlayın; tarıma, hayvancılığa, çiftçiye verilen desteklerin tamamı kalkmıştı. Neden? Çünkü ekonomik kriz olmuş, ülke çökmüş, faizler almış başını gitmiş, Türkiye IMF'nin pençesine düşmüş. Kılıçdaroğlu'nun özlediği Türkiye; demokrasinin olmadığı, IMF kapısında el açılan Türkiye'dir."

"Önümüzdeki yıl inşallah yeni müjdelerimiz olacak"

Gübrede ve yemde KDV'nin tamamen kaldırıldığını, mazot desteği uygulamasını ilk defa AK Parti'nin başlattığını anlatan Yıldırım, "Önümüzdeki seneden itibaren mazot desteğini de gübre desteğini de daha fazla artıracağız. Buradan bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yıldırım, tarım ürünlerindeki ihracatın 15 yılda 4 kat artığına işaret ederek, "Tarımda Cumhuriyet tarihinin en önemli üretim rekorlarını kırmaya devam ediyoruz. Ama yapılanları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah yeni müjdelerimiz olacak." dedi.

Binali Yıldırım, 1972'de lise öğrencisi olduğu dönemde öğretmeninin kendisine Alpullu Şeker Fabrikası'yla ilgili bir ödev verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Alpullu Şeker Fabrikası cumhuriyet tarihinde ilk önce Gazi Mustafa Kemal'in emriyle kurulmuş bir şeker fabrikası. Araştırdım, kitaplara baktım, kütüphanelere gittim, bulamadım. Sömestr tatiliydi, sonunda 'Oraya gideyim, orada Alpullu Şeker Fabrikası hakkında bilgi alayım.' dedim. Otobüse bindim, geldim Alpullu'ya bir gün boyunca bilgi alarak, fabrika ne zaman yapılmış, ne gibi hizmetler yapmış, bunları yazdım, ödevimi tamamladım. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü öyle bir Türkiye'den bugün elimizdeki cep telefonuyla dünyanın her türlü bilgisine ulaşabilen bir Türkiye'ye geldik. Bunu getiren AK Parti iktidarıdır, sizin iktidarınızdır. Şimdi arama motoruna giriyorsunuz, istediğiniz bilgi hemen önünüze seriliyor. Buraya gelirken merak ettiklerimize yolda baktık, Kırklareli ile ilgili her türlü bilgiye anında ulaştık."

Bilginin güç, üretim, kalkınma, gelişme olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Artık topu, tüfeği fazla olanlar değil, bilgiye sahip olan ülkeler bir adım öne geçiyor. Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan, bilgiyi paylaşan ve kullanan ülkeler gelişmiş ülkeler safında yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

"O günler geride kaldı"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ağzından çıkanı kulağının duymadığını" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi de 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü'nü işgal etme girişiminde bulunan, bu işgale karşı koyan vatandaşları gözünü kırpmadan şehit eden alçak, asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristleri savunmaya kalkıyor. Askerlerle bunları karıştırmayalım, vatansever, bayrağını seven askerlere sözümüz yok, aklını 1 dolara satmış, asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristlerden bahsediyoruz. Bunlar, sabaha kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, elinde ay yıldızlı bayraktan başka hiçbir şey olmayan masum insanları gözlerini kırpmadan tarayarak, öldürdüler. Bunu görmedin mi Kılıçdaroğlu? Göremezsin, sen çünkü bir eve sığındın, geceyi orada geçirdin. Milletin gördüğünü, siz ne zaman gördünüz? Köprüde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden insanları şehit ettiler. Baba-oğul, Erol ve Abdullah Tayyip Olçok, kardeşlerimizi de orada o gece şehit ettiler. İnsanların gözü önünde sevdiklerinin kanlarını döktüler. Bu insanların, bu şehitlerin hakkını savunmak gerekmiyor mu? Sen bunu yapacağına, 'Neden bunları koruyan kanun çıkardınız?' diye hükümete veryansın ediyorsun. Öyle yağma yok kardeşim. Buradan açık söylüyorum: Darbecilerin yanında mısın, darbeye göğsünü geren aziz vatandaşlarımın yanında mısın? Bunu çık millete izah et. Arkalarında bıraktıkları, çocuklarının, eşlerinin haklarını niye aramıyorsun? Bugüne kadar bu görülen davalara gittin mi, onların hallerini sordun mu? Bütün bunlar yaşanmamış gibi aziz şehitlerimizin hatıralarına da saygı göstermeyip, 'Bu bir kontrollü darbedir.' deme cüretini gösteriyorsun. Yazıktır yazık. Bu nasıl vicdan, bu nasıl izan? Bu söylemin altındaki mesaj nedir biliyor musunuz? Vatan da istiklal de istikbal de elden gitse, millet sesini çıkarmasın demektir. O günler geride kaldı.

Bizim ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur. 15 Temmuz'da darbeci çakalların karşısına çıkan da tankların karşısında korkusuzca duran da Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağrısına kulak veren de enkaz altından dolunay gibi bir bağımsız devlet çıkaran da Kuvayi Milliye ruhudur.İşte o ruh bugün Kırklareli'de dimdik ayaktadır. Bunlar, siyaseti her gün ortaya çıkıp aslı astarı olmayan yalan dolan laflarla gündeme getirmeye çalışmak zannediyor. Yıllardır bozuk plak gibi aynı sözlerle aynı nakaratlarla milleti ikna edeceklerini zannediyorlar. Sanıyorlar ki bu millet, onların dersini çalışmadığını bilmiyor. Allah'a şükür bu milletin karşısına hiçbir zaman böyle tutarsız, böyle boş laflarla çıkmadık. bu ülkeye her alanda çağ atlattık, laf üstüne laf etmedik, taş üstüne taş koyduk."

"Ergene Vadisi bir dünya projesidir"

Yıldırım, Kırklareli ve Trakya bölgesinde CHP'li belediyelerin atık su adına yaptığı hiçbir şey olmadığını dile getirerek, atık su ve altyapı tesislerini yine AK Parti iktidarlarının yaptığını söyledi.

Medeniyetin, atık su ve kanalizasyonları Ergene Vadisi'ne bırakmak anlamına gelmediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medeniyet Ergene Vadisi ile Trakya'yı çevreci bir bölge yapmaktır. İşte biz bunu yapıyoruz. Ergene Vadisi bir dünya projesidir. 3 milyarın üzerinde yatırımla Trakya'nın kaderini değiştirecek projeyi de hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin en temiz nehri olacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Çaylıdere Barajı ile 4 baraj daha yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Bu bereketli toprakların bereketine daha fazla bereket katmak gerek. 5 ilave baraj daha yapacağız. Kırklareli'de AK Parti iktidarından önce 77 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ne kadar? 216 kilometre. 80 yılda 77 kilometre 15 yılda 216 kilometre. İşte AK parti farkı bu. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, memleketi birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Yolları yenilemeye, uzakları yakın etmeye devam ediyoruz. Lüleburgaz ve çevre yollarının yapımına da kısa sürede başlanacak. Böylece Lüleburgaz merkezde yaşanan trafik sorunu da ortadan kalkmış olacak. Kırklareli'ne yeni bir yem fabrikası kuruluyor, hayırlı olsun. Böylece hem istihdam artacak hem çiftçimizin, üreticimizin yüzü gülecek. Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar devlet hastanelerini yapıyoruz. Ek olarak da 15 tane daha sağlık tesisi yapacağız. Geldik en büyük müjdeye... Hazır mısınız? Kırklareli'ye hızlı tren geliyor. Marmaray'ın devamı, İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına önümüzdeki sene, 2018'de başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

"Bu yolda usanma, yorulma ve gevşeme yok"

Partili gençler ve kadınlardan AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarını kapı kapı gezerek anlatmasını isteyen Yıldırım, Türkiye'nin yeni vizyonunu, küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi bıkmadan, usanmadan vatandaşlara anlatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu yolda usanmanın, yorulmanın ve gevşemenin olmadığını kaydeden Yıldırım, "Durmak yok" sözlerine salondan, "Yola devam" karşılığını aldı.

2019'da hem belediye hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçiminde yeni bir zafer kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Yıldırım, Kırklareli teşkilatına inandığını, başarılarıyla da gurur duyduğunu ifade etti.

Notlar

Salona Türk bayrağı, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları ve AK Parti flamaları asıldı.

Kırklareli AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Yıldırım'a hediye takdim etti.