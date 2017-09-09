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Başbakan Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak

Başbakan Yıldırım, "İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak." dedi.

Başbakan Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak

Başbakan Yıldırım, "İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak." dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:49
Başbakan Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak

İZMİR

Buca ilçesinde gençlik merkezi açılışı ve Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı.

İzmir ziyaretinin dolu dolu, bereketli geçtiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Elhamdülillah. Selçuk'ta İzban hattının açılışını gerçekleştirdik, İzban, Selçuk'a kadar gidecek. Burada bitmiyor. Kuzeyde Aliağa'dan Bergama'ya da inşallah uzatmış olacağız. Böylece kuzeyden güneye 188 kilometre demiryolu İzban hattı bitmiş olacak. Torbalı'da çok modern, çok güzel bir hastanenin açılışını yaptık, 250 yataklı. Biliyorum Buca'nın da hastane sorunu var, onu da en kısa sürede halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptığı gençlik merkezinin ismine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Yasin Börü Gençlik Merkezi. Yasin Börü'nün kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini gün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi burada yaşayacak." diye konuştu.

"Gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz"

Yıldırım, törende İzmir Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe statlarının temelini de attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nerede temel atalım dedik, Karşıyaka Göztepe olmaz diyor, Göztepe diyoruz Altay olmaz diyor. Dedik ki tarafsız İzmir'in kadim ilçesi Buca'da bu temeli atalım, böylece tatlıya bağlayalım. Bugün İzmir'in kurtuluş günü. Türk futbolu için de, İzmir futbolu için de önemli bir gün. Özlemle beklenen bu statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü türlü engellerle karşılaştık. Engel, engel, engel... Nihayet bütün engelleri aştık. Bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun. Maalesef İzmir'e çivi çakmayanlar yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor.

Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecek. İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak. Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz."

Muhabir: Halil Şahin

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımPolitika
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