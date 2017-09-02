Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'la Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giderken aracını Çamlıca Gişelerindeki asayiş uygulama noktası önünde durdurdu.

Uygulama noktasına giden Yıldırım, kameriyede polislerle çay içip sohbet etti, sorunlarını dinledi. Yıldırım, polislerle fotoğraf çektirip, özçekim de yaptı.

Ardından polis telsizini alan Yıldırım, anons geçerek tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Anons geçerken hangi kodu kullanacağını soran Yıldırım, "12.10" cevabını aldıktan sonra telsizden polislere, "Dikkat tüm birimler 12.10... Arkadaşlar Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlık, sıhhat, huzur içinde hepimizi, milletimizi ulaştırsın. Bayram gününde aileniz, yakınlarınızdan uzakta fedakarca ülkemiz, milletimizin huzuru için vazifenizi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Ben de Başbakanınız olarak telsiz mesajıyla tüm teşkilata selamlarımı iletiyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum." diye seslendi.

Daha sonra eline telsizi alıp denetim noktasına geçen Yıldırım, trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücülerle sohbet etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Yıldırım, araçtaki çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

"Vatandaşlarımızın sorun yaşamadan sevdiklerine ulaşmasını istiyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yavaş yavaş bayram izinlerinden döndüğünü anımsattı.

Polislerin uygulama noktasında fedakarca görev yaptığını anlatan Yıldırım, "Vatandaşlarımızı kurallara uyma noktasında ikaz ediyorlar. Ayrıca toplumun huzur ve güvenliği için titiz çalışma yapıyorlar. Bir kez daha dönüş yolunda olan vatandaşlarımıza yolların kralı olmadığını, yolların kuralı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bizim umudumuz, beklentimiz, bayram için tatile, sıla-i rahim yapmaya giden vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, sağ salim sevdiklerine ulaşmalarıdır." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında trafik denetlemesi yapılıp, aynı zamanda da asayiş, narkotik ve organize şubeyle ilgili uygulamalar da gerçekleştirildiği belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yandan seyahat eden, İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarımız trafik kuralları bakımından ikaz ediliyor. Gerekli telkinler yapılıyor. Diğer yandan da asayiş nedeniyle başka şüphe nedeniyle aranan kişiler varsa, daha önce bir plaka tanıma sistemiyle bildirilen araçlar da durdurulup gerekli kontroller yapılıyor. Buradaki arkadaşlar büyük bir fedakarlık içerisinde, bayram seyran demeden işlerini yapıyorlar. Gece gündüz yoğun bir çalışma içindeler. Biz de bu vesileyle buradan geçerken kendilerine ziyarette bulunduk ve onlara bir moral desteği verelim dedik. Ayrıca buradan geçen vatandaşlarla da selamlaştık, bayramlaştık, yolumuza devam ediyoruz."

Bir gazetecinin, telsizden anons yaptığını hatırlatması üzerine Yıldırım, "Buradaki uygulama noktasından, merkez üzerinden bütün uygulama noktalarına, istasyonlarına bayram tebriği de yaptık. Çalışan bütün İstanbul'daki polis ekiplerimizin ve bütün polislerimizin bayramını tebrik ettik." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara tavsiye

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz, nasıl memlekete, izine, tatile giderken dikkatli gittilerse dönerken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. Zira 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur', bunu unutmasınlar. Biz vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan, üzülmeden, sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz. Dileğimiz, temennimiz budur." diye konuştu.

Muhabir: Halil İbrahim Başer,Etem Geylan