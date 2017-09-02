Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...

Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, tatil dönüşündeki vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz, nasıl memlekete, izine, tatile giderken dikkatli gittilerse dönerken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde gelsinler." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, tatil dönüşündeki vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz, nasıl memlekete, izine, tatile giderken dikkatli gittilerse dönerken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde gelsinler." dedi.

02 Eylül 2017 Cumartesi 16:18
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'la Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giderken aracını Çamlıca Gişelerindeki asayiş uygulama noktası önünde durdurdu.

Uygulama noktasına giden Yıldırım, kameriyede polislerle çay içip sohbet etti, sorunlarını dinledi. Yıldırım, polislerle fotoğraf çektirip, özçekim de yaptı.

Ardından polis telsizini alan Yıldırım, anons geçerek tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Anons geçerken hangi kodu kullanacağını soran Yıldırım, "12.10" cevabını aldıktan sonra telsizden polislere, "Dikkat tüm birimler 12.10... Arkadaşlar Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlık, sıhhat, huzur içinde hepimizi, milletimizi ulaştırsın. Bayram gününde aileniz, yakınlarınızdan uzakta fedakarca ülkemiz, milletimizin huzuru için vazifenizi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Ben de Başbakanınız olarak telsiz mesajıyla tüm teşkilata selamlarımı iletiyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum." diye seslendi.

Daha sonra eline telsizi alıp denetim noktasına geçen Yıldırım, trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücülerle sohbet etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Yıldırım, araçtaki çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

"Vatandaşlarımızın sorun yaşamadan sevdiklerine ulaşmasını istiyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yavaş yavaş bayram izinlerinden döndüğünü anımsattı.

Polislerin uygulama noktasında fedakarca görev yaptığını anlatan Yıldırım, "Vatandaşlarımızı kurallara uyma noktasında ikaz ediyorlar. Ayrıca toplumun huzur ve güvenliği için titiz çalışma yapıyorlar. Bir kez daha dönüş yolunda olan vatandaşlarımıza yolların kralı olmadığını, yolların kuralı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bizim umudumuz, beklentimiz, bayram için tatile, sıla-i rahim yapmaya giden vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, sağ salim sevdiklerine ulaşmalarıdır." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında trafik denetlemesi yapılıp, aynı zamanda da asayiş, narkotik ve organize şubeyle ilgili uygulamalar da gerçekleştirildiği belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yandan seyahat eden, İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarımız trafik kuralları bakımından ikaz ediliyor. Gerekli telkinler yapılıyor. Diğer yandan da asayiş nedeniyle başka şüphe nedeniyle aranan kişiler varsa, daha önce bir plaka tanıma sistemiyle bildirilen araçlar da durdurulup gerekli kontroller yapılıyor. Buradaki arkadaşlar büyük bir fedakarlık içerisinde, bayram seyran demeden işlerini yapıyorlar. Gece gündüz yoğun bir çalışma içindeler. Biz de bu vesileyle buradan geçerken kendilerine ziyarette bulunduk ve onlara bir moral desteği verelim dedik. Ayrıca buradan geçen vatandaşlarla da selamlaştık, bayramlaştık, yolumuza devam ediyoruz."

Bir gazetecinin, telsizden anons yaptığını hatırlatması üzerine Yıldırım, "Buradaki uygulama noktasından, merkez üzerinden bütün uygulama noktalarına, istasyonlarına bayram tebriği de yaptık. Çalışan bütün İstanbul'daki polis ekiplerimizin ve bütün polislerimizin bayramını tebrik ettik." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara tavsiye

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara da uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz, nasıl memlekete, izine, tatile giderken dikkatli gittilerse dönerken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. Zira 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur', bunu unutmasınlar. Biz vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan, üzülmeden, sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz. Dileğimiz, temennimiz budur." diye konuştu.

Muhabir: Halil İbrahim Başer,Etem Geylan

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımÇamlıca GişeleriTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim