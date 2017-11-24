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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi organizesinde düzenlenen Alparslan Türkeş’in anma programı dolayısıyla 26 Kasım Pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi organizesinde düzenlenen Alparslan Türkeş’in anma programı dolayısıyla 26 Kasım Pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

24 Kasım 2017 Cuma 22:43
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenecek Alparslan Türkeş’i anma programı dolayısıyla 26 Kasım Pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi organizesinde düzenlenen Alparslan Türkeş’in anma programı kapsamında saat 08.30’da Merhum Alparslan Türkeş’in kabri başında toplanılarak kabir ziyareti yapılacağı belirtildi.

Ardından Anıtkabir’e yürüyüş düzenlenerek Anıtkabir ziyareti gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, akabinde Ankara Spor Salonu’na (Ankara Arena) yürüyüş yapılarak burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla “3. Türk Gençlik Kurultayı” düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Pazar günü saat 05.00’ten itibaren program sona erene kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ve pazar günü gerçekleşecek Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ile ilgili sınava girecek öğrencilerin ve sınav görevlilerinin mağdur olmamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Kapatıcak yollar şöyle:

"Alparslan Türkeş Caddesi (TOBB Üniversitesi köprü altı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası ve açılan cadde ve sokaklar), Alpaslan Türkeş Meydanı ile Mevlana Bulvarı’na giriş ve çıkış yan varyantları, saat 07.30’dan itibaren program sona erene kadar, Bahriye Üçok Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, Beşevler Cahar Dudayev Meydanı ile açılan cadde ve sokaklar, Anadolu Meydanı ile açılan cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi (Anıt Caddesi kesişiminden Akdeniz Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı’ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Gar kavşağı yan varyantları ile Ulaştırma Kavşağı yan varyantları."

Muhabir: Aykut Karadağ

Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş’i Anma ProgramıAnkaraTrafiğe Kapatılacak YollarTürkiye
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