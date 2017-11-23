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Başkentte bekçi alımı başvuruları 6 Aralık'ta sona erecek

Ankara'nın bazı ilçelerinde görevlendirilecek bin bekçinin alımı için başvurular, 6 Aralık'ta sona erecek.

Başkentte bekçi alımı başvuruları 6 Aralık'ta sona erecek

Ankara'nın bazı ilçelerinde görevlendirilecek bin bekçinin alımı için başvurular, 6 Aralık'ta sona erecek.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:02
Başkentte bekçi alımı başvuruları 6 Aralık'ta sona erecek

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında, emniyet hizmetleri sınıfında Altındağ'a 90, Çankaya'ya 225, Etimesgut'a 90, Keçiören'e 170, Mamak'a 150, Pursaklar'a 25, Yenimahalle'ye 120, Gölbaşı'na 20 ve Sincan'a 110 olmak üzere bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Bekçi alımı için dün başlayan başvurular, 6 Aralık'a kadar ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılabilecek.

Adaylarda "erkek ve Türk vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu olmak, 30 yaşından büyük olmamak" şartları aranacak.

Şartları taşıyan adaylar, öncelikle mülakata alınacak. Mülakatta geçerli not alan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

Sözlü sınav 11-15 Aralık'ta

Sözlü sınav 11-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girebilecek.

Yazılı sınav ise 23 Aralık'ta yapılacak. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirileceği sınavda, yanlış cevaplar doğru olanları etkilemeyecek.

Kentin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları, valilikçe il merkezinde yapılacak. Diğer ilçelerde ise sınavlar, kaymakamlıklarca ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Valilik ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak.

Alım sürecinin herhangi aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.

Adaylar, başvuru sırasında gereken evrak ile diğer bilgilere valiliğin "ankara.gov.tr" sitesinden ulaşabiliyor.

Muhabir: Cankut Taşdan,Sertaç Bulur

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBaşvuruBekçiSınavTürkiye
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