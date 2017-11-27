Başkentte terör operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden aralarında akademisyen Fikret Başkaya'nın da bulunduğu 10'u gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Fikret Başkaya da bulunuyor.

İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Muhabir: Sertaç Bulur