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Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor

Antalya ile Muğla'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, sürücülere ve bölge halkına zor anlar yaşattı.

Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor

Antalya ile Muğla'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, sürücülere ve bölge halkına zor anlar yaşattı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:49
Batı Akdeniz'de sağanak etkili oluyor

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, sürücülere ve bölge halkına zor anlar yaşattı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte Batı Akdeniz'de metrekareye en çok yağış, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi'ne düştü. Söz konusu bölgede metrekareye düşen yağış miktarı, 118 kilogram olarak ölçüldü.

Ayrıca metrekareye Antalya'nın Manavgat ilçesinde 78, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 96, Antalya merkezde 15, Burdur'un Gölhisar ilçesinde 53 kilogram yağış düştü.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de bugün havanın parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimler yağmurlu, yükseklerin ise karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bölgedeki hava sıcaklığının 1 ila 4 derece azalacağı bildirilen açıklamada, Antalya'nın merkez, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradı ilçelerinde, Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiği, bölgede gece saatlerinde iç kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma, don olayı görüleceği kaydedildi.

Muhabir: Oktay Özden

Son Güncelleme: 30.12.2017 11:24
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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