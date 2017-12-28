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'Batı'da Türkiye'ye yönelik oryantalist bir bakış açısı var'

Indiana Üniversitesi Öğretim Uzmanı Erden, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar göz ardı ediliyor. Çünkü Batı'da Türkiye'ye yönelik oryantalist bir bakış açısı var." dedi.

'Batı'da Türkiye'ye yönelik oryantalist bir bakış açısı var'

Indiana Üniversitesi Öğretim Uzmanı Erden, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar göz ardı ediliyor. Çünkü Batı'da Türkiye'ye yönelik oryantalist bir bakış açısı var." dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:11
'Batı'da Türkiye'ye yönelik oryantalist bir bakış açısı var'

ANKARA (AA) - Uğur Çil - Indiana Üniversitesi Eğitim Programı ve Öğretim Uzmanı Dr. Özlem Erden, AA muhabirine Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımları ve eğitim faaliyetleri, Avrupa ve ABD'deki mülteci algısı gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Göç ve göçmenler üzerine uzun zamandır araştırma yaptığını belirten Erden, Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığını ve bunun araştırmacılar için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin insani yardımlarının Batı'da nasıl değerlendirildiği sorusuna Erden, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar göz ardı ediliyor. Çünkü Batı'da Türkiye'ye yönelik oryantalist bir bakış açısı var. Yani 'Biz bu işi iyi yaparız, siz yapamazsınız' gibi bir algı var." şeklinde cevap verdi.

"Avrupa'yı mülteciler konusunda samimiyetsiz buluyorum"

Avrupa'nın mülteci ve sığınmacılara yönelik politikalarının son dönemde "çirkinleştiğini" ifade eden Erden, Avrupa'da mülteci ve sığınmacılara karşı takınılan tutumun belki de Avrupa'nın hep içinde sakladığı bir olgu olduğunun altını çizerek, "Son dönemde Avrupalıların kullandıkları söylemler çok rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın insan hakları hakkında sürekli vurguda bulunurken bir insanlık krizinde böyle bir tavır takınmasının artık insani bir boyutunun olmadığını gösterdiğini dile getiren Erden, "Ben Avrupa'yı mülteciler konusunda samimiyetsiz buluyorum. Bunu da her yerde söylemekten çekinmiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptığı faaliyetleri değerlendiren Erden, "Türkiye'nin yaptığı bütün çalışmaların insani olarak temellerine çok iyi oturduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Suriyeli çocukların eğitiminin oldukça önemli bir başlık teşkil ettiğinin altını çizen Erden, "Eğer Suriyeli çocuklar eğitim almazlarsa bu Türkiye'ye dönecek bir şey. Çünkü bu çocuklara eğitim verilmezse ne Türkiyeli ne de Suriyeli olabilmiş, arada kalmış bir nesil ile karşılaşacağız. Bunun meydana gelmemesi için bu çocuklara öncelikle eğitim vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
DünyaEğitimÖzlem ErdenSuriyeSuriyeli SığınmacılarTürkiye
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