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Bayraktar Grubu'nda organizasyonel değişiklik

- Grup şirketlerinden Baylas Otomotiv AŞ Genel Müdürlüğüne Mehmet Emre Doğueri getirildi - Bahattin Tatoğlu ise H. Bayraktar Yatırım Holding AŞ bünyesinde Otomotiv Ticari Grup Mali İşler, İç Denetim, Süreç Kalite, Bilgi Sistemleri, Sistem-Network, Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

Bayraktar Grubu'nda organizasyonel değişiklik

- Grup şirketlerinden Baylas Otomotiv AŞ Genel Müdürlüğüne Mehmet Emre Doğueri getirildi - Bahattin Tatoğlu ise H. Bayraktar Yatırım Holding AŞ bünyesinde Otomotiv Ticari Grup Mali İşler, İç Denetim, Süreç Kalite, Bilgi Sistemleri, Sistem-Network, Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:58
Bayraktar Grubu'nda organizasyonel değişiklik

İSTANBUL (AA) - Bayraktar Grubu şirketlerinden Baylas Otomotiv AŞ Genel Müdürlüğüne Mehmet Emre Doğueri getirilirken, Bahattin Tatoğlu ise H. Bayraktar Yatırım Holding AŞ bünyesinde Otomotiv Ticari Grup Mali İşler, İç Denetim, Süreç Kalite, Bilgi Sistemleri, Sistem-Network, Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bayraktar Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup şirketlerinden Baylas Otomotiv AŞ Genel Müdürlüğü görevini, 5 Eylül itibarıyla otomotiv sektöründe satış, filo, ikinci el, bayi ağı yönetimi, iş geliştirme, dağıtım stratejileri alanlarında farklı kademelerde yöneticilik yapan Mehmet Emre Doğueri yürütecek.

Bayraktar Grubu bünyesinde 1995 yılından bu yana çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan, 2009 yılı temmuz ayından bu yana ise Baylas Otomotiv AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bahattin Tatoğlu ise H. Bayraktar Yatırım Holding AŞ bünyesinde Otomotiv Ticari Grup Mali İşler, İç Denetim, Süreç Kalite, Bilgi Sistemleri, Sistem-Network, Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.


- Mehmet Emre Doğueri hakkında


Verilen bilgilere göre lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Baylas Otomotiv AŞ'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Emre Doğueri, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1997 yılında lisans, 2000 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına 1998 yılında Peugeot Türkiye'de başlayan Doğueri, Satış Bölge Müdürlüğü ve Filo Satış Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında Peugeot'nun Fransa Genel Merkezi'ne Uluslararası Pazarlama Programları Danışmanı olarak atandı.

Doğueri, 2005-2008 yıllarında Peugeot Fransa Paris Ana Bayisi'nde Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2008-2009 yıllarında Peugeot Fransa Genel Merkezi’nde Uluslararası Filo Satış ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüten Doğueri, 2009-2013 yıllarında Peugeot Türkiye'ye gelerek Filo ve İkinci El Satış Operasyonları Direktörlüğü görevini yürüttü

2013 yılında Peugeot Cezayir’e Ticari Direktör olarak atanan Doğueri, 2016 yılında bu görevinin tamamlanmasının ardından PSA ailesinden ayrıldı.

Mehmet Emre Doğueri, 2016 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Petromin Nissan'da Filo Satışı ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Anahtar Kelimeler:
Bahattin TatoğluBaylas OtomotivBayraktar HoldingMehmet Emre Doğueri
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