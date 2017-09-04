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Bayram tatilinde trafik kazaları 103 can aldı

Bayram tatilinin son gününde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. 10 günlük tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi.

Bayram tatilinde trafik kazaları 103 can aldı

Bayram tatilinin son gününde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. 10 günlük tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 21:09
Bayram tatilinde trafik kazaları 103 can aldı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin onuncu gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin son gününde Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Manisa, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi.

Muhabir: Eşber Ayaydın

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Türkiye
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