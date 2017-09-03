Bayram tatilindeki kazalarda 89 kişi öldü, 552 kişi yaralandı

03 Eylül 2017 Pazar 21:19
İZMİR (AA) - Bayram tatilinin dokuzuncu gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin dokuzuncu gününde Amasya, Sivas, Balıkesir, Ankara, Adana, Kastamonu, Konya, Kütahya, Aksaray, Aydın, Kars, Tokat, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Sinop, Kırıkkale ve Karaman'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.
Tatilin başlamasından bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında ise ölü sayısı 89'a, yaralı sayısı 552'e yükseldi.
Muhabir: Meriç Ürer