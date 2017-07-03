Bayrampaşa'da 15 Temmuz'da minikler turnuvası

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü yaklaşırken, Bayrampaşa'da 15 Temmuz Minikler Turnuvası adı altında yaşları 9 ila 11 arasında çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenleniyor.'nde düzenlenen turnuvaya Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 12 takım katılıyor.Turnuvada, yaşları 9 ila 11 arasında değişen 240 çocuk mücadele edecek. Her takımda bir 15 Temmuz şehidi veya gazisinin çocuğunun olduğu turnuva 3 Ağustos'ta sona erecek.Bugün gerçekleştiren açılışa 15 Temmuz'da Bayrampaşa'da yaralanıp, gazi olanve oğlu Emiray'da katıldı. 15 Temmuz'u canlı tutmanın önemine dikkat çeken Murat Gültomruk, "Gerçekten ikinci bir Çanakkale Savaşı'ydı. Ben o gecenin bir gazisiyim. Buna benzer organizasyonlar yapmamız lazım" dedi.Açılış öncesi turnuva hakkında bilgi veren Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu ise, "Turnuvayı düzenlemekteki amacımız, 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşırken o geceyi unutmamak için, genç kardeşlerimizin ileride bu hain darbeyi unutmaması için bir turnuva düzenledik" diye konuştu.