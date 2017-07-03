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03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:29

Bayrampaşa'da 15 Temmuz'da minikler turnuvası

Bayrampaşa'da 15 Temmuz Minikler Turnuvası adı altında yaşları 9 ila 11 arasında çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenleniyor.

Bayrampaşa'da 15 Temmuz'da minikler turnuvası
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Bayrampaşa'da 15 Temmuz'da minikler turnuvası


15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü yaklaşırken, Bayrampaşa'da 15 Temmuz Minikler Turnuvası adı altında yaşları 9 ila 11 arasında çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenleniyor.
Bayrampaşa Belediyesi, Arda Turan Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 12 takım katılıyor. 

Turnuvada, yaşları 9 ila 11 arasında değişen 240 çocuk mücadele edecek. Her takımda bir 15 Temmuz şehidi veya gazisinin çocuğunun olduğu turnuva 3 Ağustos'ta sona erecek.

Bugün gerçekleştiren açılışa 15 Temmuz'da Bayrampaşa'da yaralanıp, gazi olan Murat Gültomruk ve oğlu Emiray'da katıldı. 15 Temmuz'u canlı tutmanın önemine dikkat çeken Murat Gültomruk, "Gerçekten ikinci bir Çanakkale Savaşı'ydı. Ben o gecenin bir gazisiyim. Buna benzer organizasyonlar yapmamız lazım" dedi.

Açılış öncesi turnuva hakkında bilgi veren Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu ise, "Turnuvayı düzenlemekteki amacımız, 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşırken o geceyi unutmamak için, genç kardeşlerimizin ileride bu hain darbeyi unutmaması için bir turnuva düzenledik" diye konuştu.
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BayrampaşaBayrampaşa Belediyesi
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