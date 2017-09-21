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Beko Gürcistan'da 20 yaşında

- Arçelik'in uluslararası markası Beko'nun Gürcistan pazarına girmesinin 20. yıl dönümü kutlandı

Beko Gürcistan'da 20 yaşında

- Arçelik'in uluslararası markası Beko'nun Gürcistan pazarına girmesinin 20. yıl dönümü kutlandı

21 Eylül 2017 Perşembe 10:33
Beko Gürcistan'da 20 yaşında

TİFLİS (AA) - Arçelik'in uluslararası markası Beko'nun Gürcistan Müdürü Mehmet Melek, Beko'nun 1997 yılında girdiği Gürcistan pazarında halen 65 mağaza ve 5 servis merkezi ile hizmet verdiğini belirterek bu ülkede büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Melek, Beko'nun Gürcistan'da faaliyet göstermeye başlamasının 20. yıl dönümü dolayısıyla Tiflis'te şirket yetkililerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beko'nun bu ülkede çok başarılı olduğunu kaydetti.

Gürcistan'a 1997 yılında girdiklerini ve bugüne kadar ülkenin çeşitli kentlerinde 65 mağaza ve 5 servis merkezi açtıklarını bildiren Melek, 600'ün üzerinde de istihdam sağlandıklarını ifade etti.

Mağaza bazında Beko'nun diğer markalara göre Gürcistan "lideri" olduğunu ifade eden Melek, "Beko'nun haricinde Arçelik'in diğer markalarını de satıyoruz burada. Gürcistan'da Beko'nun yüzde 99,6 bilinirlik oranı var" sözlerine ekledi.


- Kutlama programı ve konser


Beko'nun Gürcistan'daki faaliyetinin 20. yıl dönümüne ilişkin olarak ayrıca başkent Tiflis'in en büyük konser salonu "Tbilisi Konser Hall"da gece saatlerinde bir kutlama programı düzenlendi.

Programa Tiflis Belediye Başkanı Davit Narmania ve yardımcıları, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile büyükelçilik yetkilileri, Arçelik ve Beko'nun bölge ve ülke yetkilileri, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Kenan Yıldırım ve GÜRTİAD üyeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel ve MÜSİAD Gürcistan üyeleri, Gürcü ve Türk iş adamları, aktörler, sanatçılar, toplam 500'e yakın davetli katıldı.

Kutlama programı başlamadan önce AA muhabirine konuşan Tiflis Belediyesi Başkanı Narmania, "Beko'nun Gürcistan'da faaliyetleri çok başarılıdır. Beko, bugüne kadar başarılı adımlar atarak ülkemizde de üst zirveye ulaştı" dedi.

"Şehrimiz, 2015 yılında yaşanan sel felaketi ardından Beko'nun bize ve vatandaşlara verdiği desteği iyi hatırlıyor" ifadeleri kullanan Narmania, Beko'nun kutlama programına şirketin yönetimine teşekkür etmek ve başarılar dilemek için geldiğini kaydetti.

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü ise böylesi bir etkinlikte Türkiye ve Gürcistan vatandaşlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Beko yönetimine başarılar diledi.

Gümrükçü açıklamasında, "Biliyorsunuz biz bu sene Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin 25. yılı kutluyoruz. Büyük bir gururla, büyük bir mutlulukla ilişkilerimizin 25 yılına geldiği noktayı kutluyoruz. Ama şimdi görüyorum, anlıyorum ve fark ediyorum ki bu 25 yılın 20 yılını Beko'yla beraber geçirmişiz. Ne mutlu, ne güzel. 20 yıl geçmiş Beko'yla Gürcistan'da." sözlerine ekledi.



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BEKO Gürcistan 20 YaşındaTiflis'te Beko'un Gürcistan'a Girmesinin 20. Yıldönümü Kutlandı
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