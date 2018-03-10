Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı:...
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına...
Sivas'ta galip çıkmadı
Sivas'ta galip çıkmadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı

'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'

CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı Alev Alatlı, "Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım. Türkiye için yazan birisiyim ve kendimi Batı'ya beğendirmek umurumda değil." dedi.

'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'

CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı Alev Alatlı, "Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım. Türkiye için yazan birisiyim ve kendimi Batı'ya beğendirmek umurumda değil." dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 20:49
'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'

İSTANBUL (AA) - Yazar Alev Alatlı, Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

Fuarın Onur Yazarı olan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi Alatlı, onur yazarı olmanın tuhaf bir duygu olduğunu söyledi.

Alatlı, fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şişiniyor mu insan 'oldum' diye? Pek değil, sadece mahcup oluyor ve 'Layık mıyım ben buna?' diye kendine sormaya başlıyor. Her halükarda sizleri burada görmek bir teşvik unsuru." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş'a "klasikler" önerisi

Kültür ve Turizm Bakanlığının icraatlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Alatlı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a hitaben, "Ben her zaman Hasan Ali Yücel dönemindeki Batı klasiklerinin tersine dönmesinin rüyasını görmüş biriyim. Çok isterim ki onu hatırlatan, benzeyen bir şey ama kaç sene sonra tersine dönsün. Türkiye için bilerek, seçilerek yapılsın yabancı diller için. Bence kendi adınıza bunu yapın ve bu da Kurtulmuş klasikleri oluversin." değerlendirmesinde bulundu.

Alatlı, fuarların okumaya teşvik açısından önemine değinerek, "İnsan hem yazıp hem yazdığı eserin tezgahtarlığını yapamıyor. Bunun bir örneği benim, 'Gogol'lar hariç. O da hiç benim dahlim olmadı. Kiev Bilimler Akademisi kitapları keşfetti ve çevirdi. Bunun üzerine de Rusya'dan müthiş bir ödül aldım." ifadelerini kullandı.

Özellikle çeviri konusunda yazarların desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Alev Alatlı, "Bir tek kitabım İngilizceye çevrilmiş değildir. Neden? Tabii zor kitaplardır, bu muhakkak. Ben esas itibariyle Türkiye için yazarım. Türkiye için yazan birisiyim ve kendimi Batıya beğendirmek umurumda değil." şeklinde konuştu.

Alatlı, kendi kitabını pazarlamakla uğraşamayan çok değerli yazarlar olduğunu vurgulayarak, "Yardım etmek lazım. Pazarlama işi başka, yazma işi başka bir şeydir. Kendi adıma kendimle yarışan biriyim. Şimdi bir nasihatname yazıyorum. 'Haddim olmayarak' demeyeceğim, klasik usulde bir nasihatname yazıyorum. Gece gündüz kendimle yarışır haldeyim." dedi.

Muhabir: Musa Alcan

Anahtar Kelimeler:
Kültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki
Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki
İBB'den Necip Fazıl Müzesi
İBB'den Necip Fazıl Müzesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Tefrikaya sebep olan anlayışlar asla İslami olamaz
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Tefrikaya sebep olan anlayışlar asla İslami olamaz
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'den 17'ye düştü
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'den 17'ye düştü
Afrin şehitleri için okunan 66 hatmin duası yapıldı
Afrin şehitleri için okunan 66 hatmin duası yapıldı
İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham
İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham
Uber aracına silahlı saldırı: Taksiciler çıldırdı
Uber aracına silahlı saldırı: Taksiciler çıldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim