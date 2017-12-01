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Berberoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmaları basına kapalı yapılacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun,yeniden yargılandığı davanın duruşmalarının, kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verdi.

Berberoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmaları basına kapalı yapılacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun,yeniden yargılandığı davanın duruşmalarının, kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verdi.

01 Aralık 2017 Cuma 13:46
Berberoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmaları basına kapalı yapılacak

İSTANBUL

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yerel mahkemece verilen 25 yıllık hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın duruşmalarının, kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verdi.

2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya, Enis Berberoğlu'nun avukatları, katılanlar Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katıldı.

Duruşmada, Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile çok sayıda CHP'li milletvekili izleyici olarak hazır bulundu.

Duruşma başlamadan önce Daire Başkanı Sadık Özkan, hazır edilmeyen tutuklu sanık Enis Berberoğlu'nun duruşmaya gelmek istemediği yönünde kendilerine bilgi verildiğini ifade ederek, bu durumu avukatlarına sordu.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün de "Müvekkilim halihazırda milletvekilidir. Eğer kelepçe takıp getirmek istedilerse gelmek istememiş olabilir." dedi.

Daha sonra Enis Berberoğlu, jandarma görevlilerince duruşma salonuna getirilerek, sanık kürsüsüne alındı.

Daire Başkanı Özkan, taraf avukatlarına duruşmanın kapalı yapılması yönündeki taleplerini sordu.

Katılan MİT Müsteşarlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, takdirin mahkemede olduğunu söyledi.

Avukat Murat Ergün, ilk derece mahkemesindeki yargılamanın kapalı yapıldığını belirterek, "Ancak, dosya dairenize gelene kadar gelen aşama karşısında kamuoyunda bilinmeyen bir husus kalmamıştır. Kural aleniyettir. İstisnayı gerektirecek bir durum söz konusu olmadığından aleni yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

2. Ceza Dairesi, MİT Müsteşarlığı'nın 27 Mart 2014 ve 6 Şubat 2014 tarihli yazıları dikkate alınarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 182/1. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasına, 187/1. maddesi uyarınca eşi ve çocuklarının kapalılıktan istisna tutulmasına ve kapalılığı gerektiren hususlarda açıklama yapmamaları hususunun ihtar edilmesine karar verdi.

Daha sonra duruşma salonundaki izleyiciler dışarı çıkarıldı.

Altay kapalılık kararını değerlendirdi

Bu arada duruşmanın kapalı yapılması üzerine CHP'li milletvekilleri dışarıya çıktı.

Basın mensuplarına açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MİT Müsteşarlığı avukatlarının talebi üzerine mahkemenin verdiği kapalılık kararına saygı duyarak salondan çıktıklarını söyledi.

Bugün adaletin tecelli edeceğine yürekten inandıklarını ifade eden Altay, "Tuzun kokmadığını düşünüyoruz. Bu bakımdan mahkemeye adalet ölçüleri içerisinde, hukukun evrensel normları içerisinde ve yürürlükteki hukuk mevzuatları içerisinde bir karar çıkacağını umuyoruz bekliyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Enis BerberoğluTürkiye
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