Beş ikiz aynı sınıfta buluştu

MALATYA (AA) - Ayhan İşcen - Malatya'nın Darende ilçesindeki bir anaokulunda, aynı sınıfta eğitim gören 5 tek yumurta ikizi ilgi odağı oldu.

Yavuz Sultan Selim Anaokulu 1/B sınıfında eğitim gören tek yumurta ikizleri, Mira ve Mina Güngör, Zeynep ve Gülşen Şanal, Berra ve Begüm Umay, Zübeyir ve Şeyma Ovacı ile İnci ve İpek Tepe dikkati çekiyor.

Okulun ilgi odağı olan sevimli ikizler, fiziksel benzerlikleri dolayısıyla öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından sık sık karıştırılıyor.

Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıllık eğitim kurumunun ilk defa bu kadar tek yumurta ikizini ağırladığını söyledi.

İkizlerin okulda çok sevildiğini aktaran Kurtoğlu, "Tek yumurta ikizleri okulumuzun neşe kaynağı durumunda. Öğretmenlerini her ne kadar yorsalar da sevimli halleri, bu açığı kapatıyor. Minikleri genelde ben karıştırıyorum, isimleriyle sesleniyorum kim bakarsa o şekilde birbirlerinden ayırıyorum. İkizlerimizden dördü de kız kardeş." diye konuştu."İsimleri konusunda hassaslar"

İkizlerin öğretmeni Berna Zeliha Cihan da ikizleri sürekli karıştırdığını belirtti.

Cihan, ikizlerin isimleri konusunda hassas olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsimlerini yanlış söylediğiniz, karıştırdığınız zaman hemen uyarıyorlar. İsimlerini doğru söylediğimiz zaman da çok mutlu oluyorlar, 'Öğretmenim yaşasın ismimizi öğrendi' diyorlar. İkizler genellikle aynı kıyafeti giymeyi istiyorlar ve aynı saçı yaptırıyorlar. Böyle olunca da biz her defasında isimler noktasında zorluk çekiyoruz."