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28 Haziran 2017 Çarşamba 06:50

Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu Özelliği

Türkiye'deki yayın hayatına 2015 Nisan ayında başlayan, 3102694268 Costa Rica lisanslı canlı bahis sitesi Betist'te son yeniliklerden bahsedelim.

Betist Sitesinde Yeni Oyunlar ve Skor Bonusu Özelliği
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Türkiye'deki yayın hayatına 2015 Nisan ayında başlayan, 3102694268 Costa Rica lisanslı canlı bahis sitesi Betist'te son yeniliklerden bahsedelim. Betist265.com 'dan siteye üye olabilir, üye girişi yapabilir ve tüm fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Sporda binlerce karşılaşmada yüksek oranlı canlı bahis avantajını sunan Betist; borsa, sanal bahis, canlı casino, poker, slotlar, tombala ve şans oyunlarıyla çok seviliyor. Betist sitesine Live Games menüsü altında yeni oyunlar da eklendi!

Live Games Canlı menüsünde Şanslı, Zar, Çarkıfelek, Bakara, Poker ve Savaş oyunları zaten biliniyor. Yeni oyun Zar Düellosu da en az diğerleri kadar tutacak gibi görünüyor. Zar düellosu da şans oyunu ve zarlar atılarak bahis sonuçları belirleniyor. Bahis türünü soldan, bahis miktarı ve kuponu sağdan bulacaksınız.

Peki, Betist bahis sitesindeki son promosyonlar neler? Öncelikle açılan son canlı oyunlara özel bir promosyon paketi görüyoruz. Slot & Live Games & Tombala Discount Bonusu.3D Slot ve Live Game %10 Geri Ödeme Bonusu için bu oyunlarda minimum 100 TL kaybınızın olması gerekiyor. Bu bonusun çevrim şartı yok, sadece yatırdığınız tüm miktarı bu oyunlarda kaybettiğinizde %10'unu geri kazanacaksınız.

İlk yatırımda 400 TL hoş geldin bonusu, 10 TL deneme bonusu, %50 ilk bahis bonusu ve çeşitli sürprizler de sizi bekliyor. Betist %50 Skor Özel Bonusu da son kampanyası. Spor bahislerinde doğru skoru bil, %50 oranda kazan!

Özel skor bonusu Türkiye Süper Lig, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarında geçerli. Bahisinizden gelen kazancın %50'si nakit bakiyenize aktarılacak. Skor tahmini bonusu yalnızca maç öncesi oynanan spor bahislerinde geçerli. Bu liglerdeki maçlardan herhangi birine tekli bahis yapmanız yeterli.

Siz de Betist sitesine üye olmak içinwww.onlinebahisyap.site sitesini ziyaret edebilir, site hakkındaki inceleme yazımızı okuyarak nasıl bir site olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Kaçak iddaa siteleri arasında en yüksek oranları sunan site, her geçen gün popülerliğini daha da arttırıyor.
 
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