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Beyaz Saray İletişim Direktörü istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın en uzun süre yanında görev yapan yardımcısı ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks görevinden ayrıldı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın en uzun süre yanında görev yapan yardımcısı ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks görevinden ayrıldı.

01 Mart 2018 Perşembe 09:34
Beyaz Saray İletişim Direktörü istifa etti

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks'in (29) görevinden istifa ettiği bildirildi.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yaptı.

İstifa gerekçesi açıklanmadı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Hicks'e teşekkür edildi ancak istifa gerekçesi açıklanmadı. Trump da yazılı bir açıklamayla Hicks'in bugüne kadar çok iyi işler yaptığını belirtti.

Son üç yıldır bazı katmanlarda Donald Trump'a yakın bir isim olarak çalışan Hicks, bu yönüyle Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.

Koltuğunu hemen terk etmeyecek

Hicks'in koltuğunu hemen terk etmeyeceği, yerine geçecek isim belirleninceye kadar şu anki görevini sürdüreceği de bildirildi.

Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade veren Hicks'in, soruşturmanın bundan sonraki safhalarında da gündeme gelebileceği belirtilmişti.

Muhabir: Hakan Çopur

Anahtar Kelimeler:
ABDBeyaz SarayDonald TrumpDünyaHope Hicks
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