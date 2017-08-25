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Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:

- "Sosyal belediyecilik anlamında Beykozlular için çok anlamlı hizmetler yapmaya devam ediyoruz"

Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:

- "Sosyal belediyecilik anlamında Beykozlular için çok anlamlı hizmetler yapmaya devam ediyoruz"

25 Ağustos 2017 Cuma 15:07
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi tarafından eski hükümlü, ihtiyaç sahibi ve madde bağımlılığından kurtulan ilçe sakinlerine seyyar simit arabası dağıtıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanında dağıtılan simit arabası teslim programına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, belediye personeli, simit arabası alanlar ve aileleri katıldı.

Programda 10 simit ve 4 mısır arabası olmak üzere toplam 14 araç sahibine teslim edildi.

Çelikbilek, sosyal belediyecilik anlamında Beykozlular için çok anlamlı hizmetler yapmaya devam ettiklerini, bütçenin çok büyük bir kısmını sosyal yardımlara ayırdıklarını belirtti.

Başkan Çelikbilek, şunları kaydetti:

"Beykoz Belediyesi bacasız bir fabrikadır. Bunlar Belediyemizin kendi insanına yaptığı hizmetlerdir. Dağıttığımız simit arabalarıyla, bir uğraşının, emeğin karşılığı alınacak. Kardeşlerimiz ticareti biraz öğrenecekler. Sonrasında bu işin bereketi artacak ve daha güzel fırsatlara yol açılabilecek. Aslolan insanımızı iş, güç sahibi yapmaktır. İnsanımızı iş sahibi yapmak en büyük dileğimizdir. Allah kendilerine hayırlı kazançlar nasip etsin. Kazandırdıklarını biriktirsinler. Kadere, hayata küsmeden verilen nimeti küçümsemeden veren el olmaya çalışalım. Gayretli olalım."

Anahtar Kelimeler:
Beykoz BelediyesiIstihdam
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