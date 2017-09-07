BEYMEN en büyük cadde mağazasını açıyor

İSTANBUL (AA) - BEYMEN, 25 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği en büyük cadde mağazası BEYMEN Suadiye 481'i yarın Bağdat Caddesinde açacak.

Çalışmaları 2015 yılından bu yana devam eden söz konusu mağaza, dünyaca ünlü İngiliz perakende mimarı HMKM tarafından projelendirildi.

BEYMEN Suadiye 481'in tanıtım toplantısı, Boyner Grup Perakende Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) ve BEYMEN Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, BEYMEN Artistik Direktörü Murat Türkili ile BEYMEN Satınalma ve Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Uyal'ın katılımıyla gerçekleşti.

Elif Çapçı, toplantıda yaptığı konuşmada, BEYMEN Suadiye 481'in Beymen'in son dönemde gerçekleştirdiği en önemli yatırım olduğunu söyledi.

Çok uzun zamandır Bağdat Caddesinde büyük, müstakil bir binada flagship bir mağaza açmak istediklerini belirten Çapçı, "Aradığımız lokasyonu bulunca, 2015 yılında Akiş GYO'nun inşaata başlamasıyla projeyi hayata geçirdik." dedi.

Çapçı, BEYMEN Suadiye ile kusursuz bir BEYMEN deneyimi sunduklarını, metrekare büyüklüğünden dolayı tüm ürün kategorilerine yer verme imkanları olduğunu dile getirdi.

Kadın, erkek, kozmetik, kids ve home departmanlarının, mağazanın farklı katlarında özel dekorları ile müşterilerini ağırlayacağına işaret eden Çapçı, "BEYMEN Suadiye 481 ile Anadolu yakasında bir rönesansa da tanıklık edeceğiz. Bağdat Caddesinde Erenköy'den Suadiye'ye bir geçiş söz konusu ve biz de bu yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biriyiz. Vaktiyle BEYMEN, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde nasıl bir enerji yarattıysa, şimdi aynı şekilde Bağdat Caddesinde de bu enerjiyi yaratacağız." diye konuştu.





- "Yarın ilk defa caddeye giriyor olmayacağız"





Elif Çapçı, "Bağdat Caddesi'ndeki Erenköy mağazamıza göre çok daha geniş metrekareye, yeni kategorilere ve zenginleşmiş marka miksine sahip olan BEYMEN Suadiye mağazamızda ilk yıl ciro hedefimiz 100 milyon lira." dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapçı, Bağdat Caddesinde çok sayıda markanın ayrıldığının hatırlatılması ve kendileri için bir risk oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine, "Biz caddede 10 yıllardır varız ve iş yapıyoruz. Dün de vardık, yarın ilk defa caddeye giriyor olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Çapçı, Bağdat Caddesinin bir dönüşümden geçtiğini hala da tamamlanmadığını ama daha iyi dönüştüğünü dile getirdi.

Erenköy tarafında bir BEYMEN Club mağazaları olduğunu ve bu mağazanın 25 seneden uzun bir süredir aynı lokasyonda iş yaptığını anımsatan Çapçı, bir ikinci Club mağazası açmak için Suadiye tarafında yer baktıkları bilgisini verdi.

Çapçı, kira tartışmalarından sonra son dönemde makul kiralarlar karşılaşıp karşılaşmadıklarının sorulması üzerine, "BEYMEN adına cevap vereyim. Elbette. Önemli olan sürdürülebilir başarı. Perakendeci ve mal sahibi için önemli olan ortak bir başarı. Bir tarafın mutlu olması, diğer tarafın mutsuz olması sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla dönem dönem taraflar birbirlerini destekliyorlar ki ilişki sağlıklı bir şekilde devam etsin. Biz ev sahiplerimizle her zaman ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Bu dönem de öyle, geçmiş de öyleydi, yarın da öyle olacaktır diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Bu yıl BEYMEN'in yapacağı toplam yatırımın 50 milyon lira olacağı bilgisini veren Çapçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun 25 milyon lirası Suadiye mağazası için yapıldı. Kalan 25 milyon liranın içerisinde Antalya Rixos'ta yaz başında açtığımız mağaza var. Yaklaşık 2 bin metrekarelik. Aynı zamanda bu yıl içerisinde 6 BEYMEN Club mağazası açıyor olacağız ama yatırımlarımız sadece mağazacılık ve fiziki mağaza üzerine değil. Bahsettiğim 50 milyon liranın hatırı sayılır bir kısmını da teknoloji tarafında, Beymen.com ve altyapı tarafında yaptığımız bir takım geliştirmelere... Dolayısıyla bahsettiğim rakam içerisinde hem yeni mağazalar var hem de altyapı ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarımız var. Yılın tamamında toplam 6 Beymen Club ve 2 BEYMEN açılmış olacak. BEYMEN Club'ların 4'ü açıldı."

Çapçı, tasarım merkezi açacakları bilgisini de verdi.







-BEYMEN'in en büyük cadde mağazası





BEYMEN Suadiye, 5 bin metrekareye yayılan alanı, 700'ü aşkın dünya markası ve 20 farklı ürün kategorisi ile BEYMEN'in en büyük cadde mağazası konumunda bulunuyor.

Yeni yatırımı ile Türkiye genelinde toplam 90 mağaza ile yaklaşık 78 bin metrekare ve bin 700 personele ulaşan BEYMEN, BEYMEN Suadiye'de 100 kişilik ekibi ile pazar günleri de dahil her gün 10:00-20:00 saatleri arası hizmet verecek.

Ayrıca BEYMEN, Suadiye açılışıyla Boyner Grup Sosyal Sorumluluk projelerinden "Askıda İyilik'e" de destek verecek. Askıda İyilik ile BEYMEN müşterileri alışverişlerine ek olarak BEYMEN desteğiyle ve özel bir fiyatla hazırlanan iyilik paketlerini satın alabilecekler. Aynı zamanda bu iyilik paketleriyle farklı sivil toplum kuruluşlarının üniversite öğrencisi bursiyerlerine giysiler hediye ederek destek olabilmesi söz konusu olacak.















