﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Haziran 2017 Cumartesi 17:45

Beyoğlu Talimhane'de korkutan yangın

Beyoğlu'nda bir restoranda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Bir kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken restoranda maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlu Talimhane'de korkutan yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Beyoğlu Talimhane'de korkutan yangın


Yangın, Talimhane Abdülhak Hamid Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 14.45 sıralarında çıktı. İddialara göre restoranın elektrik panosunun tamiratı sırasında  yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar bütün caddeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ,Şişli ve Fatih  itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, içeride bulunan bir kişi dışarıya çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

DUMAN NEDENİYLE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun duman nedeniyle caddeden geçen turistler zor anlar yaşadı. Bazı kişiler yüzlerini kapatarak dumandan korunmaya çalıştı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu  kontrol altına alındı.  Cadde üzerinde bir dükkanda çalışan Kerim Şir Muhammedli, " Ben alttaki restoranda çalışıyordum. Dumanı gördük, çıktık her yer duman olmuş. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Dumanın içerisinde kalan kişiler çıktılar dışarıya" diye konuştu.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Restoranda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle restoranda  maddi hasar oluştu. 
Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı
Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı
Beyoğlu D#039;art Galeri#039;de Kobalt Sergisi
Beyoğlu D'art Galeri'de Kobalt Sergisi
Beyoğlu#039;nda oto tamirhaneye silahlı baskın
Beyoğlu'nda oto tamirhaneye silahlı baskın
Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü
Şengül öğretmeni sevgilisi pencereden atarak öldürdü
Beyoğlu ve Beşiktaş#039;ta sular ne zaman gelecek?
Beyoğlu ve Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?
Spor salonuna pombalı tüfekle baskın, 1 ölü 1 yaralı var
Spor salonuna pombalı tüfekle baskın, 1 ölü 1 yaralı var
Tarlabaşın#039;da yangın, 3 çocuk yanarak can verdi
Tarlabaşın'da yangın, 3 çocuk yanarak can verdi
Beyoğlu#039;nda iki katlı bina çöktü
Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Talimhane
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamile yolcu trende doğum yaptı: Hamile Su adını verdi Hamile yolcu trende doğum yaptı: Hamile Su adını...
Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı
Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu
Travesti'ye verilen trafik cezasına AYM'den onay Travesti'ye verilen trafik cezasına AYM'den...
Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var Samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi,...
Kabin memuru, bir bebeğin hayatını kurtardı Kabin memuru, bir bebeğin hayatını kurtardı
Yukarı Çık

Hamile yolcu trende doğum yaptı: Hamile Su...
Niğde’de 30 yaşındaki hamile Zekiye Kurt, yolcu olarak bulunduğu trende bir kız bebek dünyaya getirdi.

Haberi Oku