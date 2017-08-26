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Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Malazgirt aramıza ekilmeye çalışılan fitne, nifak tohumlarını elimizin tersiyle reddederek birlik oluşumuzun bir miladı olmasını istiyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Malazgirt aramıza ekilmeye çalışılan fitne, nifak tohumlarını elimizin tersiyle reddederek birlik oluşumuzun bir miladı olmasını istiyoruz." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:27
Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun

MUŞ (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Buranın (Malazgirt) gerçekten bizim çok özlediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ümmet bilincinin güçlenmesi, yeniden birlik olmamız, ayrı gayrı yapmaksızın, aramıza ekilmeye çalışılan fitne, nifak tohumlarını elimizin tersiyle reddederek birlik oluşumuzun bir miladı olmasını istiyoruz." dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Alparslan'ın zaferinin, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Malazgirt'i, Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasının miladı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Buraya gelmeden önce Ahlat'ı ziyaret ettik. Orada sahabelerin, ecdadımızın 1050'li yıllara dayanan kabirlerini, medeniyet eserlerini görünce Malazgirt'i aslında Türk milletinin İslam'a bayraktarlığının başlangıcının da miladı olarak değerlendirmenin doğru olacağını anladık." diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın bir haçlı ordusunu mağlup ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Alparslan'ın ordusu, bir Türk ordusu olmanın ötesinde bir İslam ordusuydu. Bu zaferle bütün İslam'ın bayraktarlığı, sancaktarlığı, Türk milletine, Türk ordularına, önce Selçuklu'ya, sonra Osmanlı İmparatorluğu'na devredilmiş oldu. Buranın gerçekten bizim çok özlediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ümmet bilincinin güçlenmesi, yeniden birlik olmamız, ayrı gayrı yapmaksızın, aramıza ekilmeye çalışılan fitne, nifak tohumlarını elimizin tersiyle reddederek birlik oluşumuzun bir miladı olmasını istiyoruz."

"Gençler, Malazgirt'in, Ahlat'ın önemini bilsin istiyoruz"

Erdoğan, Malazgirt'in bütün bunları sembolize eden bir coğrafya ve tarihi dönüm noktası olduğunu, bu tür etkinliklerle insanların buraya ilgisini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız yetiştiklerinde Ahlat'ın ve Malazgirt'in ne denli önem arz ettiğini, ne denli önemli olduğunu bilsinler istiyoruz." diyen Erdoğan, bunun milli kimliğin güçlenmesinde, birlik ve beraberliklerinin, dayanışma güçlerinin artmasında etkili olacağını ifade etti.

Bütün bunların geleceğe yürürken daha güçlü olmalarını sağlayacağını anlatan Erdoğan, belirledikleri şuurla ilerlemeleri durumunda Türk milletinin geleceğe damga vuracağını belirtti.

Konfederasyon olarak bütün dünyadaki geleneksel sporların popülerleşmesine katkıda bulunmak istediklerini bildiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki geleneksel sporlarımız, milli bilincimizin, kültürümüzün, yitik değerlerimizin kazanılması için önemli. Ancak özellikle okçuluk merkezine çok büyük teveccühün olduğuna şahidiz. Kulüpleşmenin, organizasyonların kalitesinin artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okçular Vakfımıza, Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza teşekkür ederim."

Anahtar Kelimeler:
Bilal ErdoğanGeleneksel SporlarMuşTürkiye
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