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Bilecik'te 12 öğretmen FETÖ/PDY'den gözaltında

Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.

Bilecik'te 12 öğretmen FETÖ/PDY'den gözaltında

Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:20
Bilecik'te 12 öğretmen FETÖ/PDY'den gözaltında

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmeni yakaladı.

Şüpheliler Emniyete getirildi.

Muhabir: Harun Kaymaz

Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYTürkiye
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