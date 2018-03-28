Bilecik'te 12 öğretmen FETÖ/PDY'den gözaltında

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
Şüpheliler Emniyete getirildi.
Muhabir: Harun Kaymaz
Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
Şüpheliler Emniyete getirildi.
Muhabir: Harun Kaymaz