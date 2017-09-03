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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Arakan'daki katliama en fazla Türkiye itiraz ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Arakan'da Müslümanlarla alakalı bir katliam var. Dünyaya ve İslam ülkelerine nazaran en fazla Türkiye'nin sesi çıkıyor. En fazla Türkiye itiraz ediyor." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Arakan'daki katliama en fazla Türkiye itiraz ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Arakan'da Müslümanlarla alakalı bir katliam var. Dünyaya ve İslam ülkelerine nazaran en fazla Türkiye'nin sesi çıkıyor. En fazla Türkiye itiraz ediyor." dedi.

03 Eylül 2017 Pazar 21:25
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Arakan'daki katliama en fazla Türkiye itiraz ediyor

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'deki programları çerçevesinde Yığılca ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Özlü, bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin sanayide ve teknolojide sıçrama yapması için çok çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Türkiye inşallah, bölgesinde önemli bir güç, dünyada da önemli bir küresel oyuncu olacak olan bir ülke. Zaten şu andaki pozisyon da bunu ifade ediyor. Çevremizde olan olaylara, haksızlıklara, adaletsizliklere sessiz kalmıyoruz. Arakan'da Müslümanlarla alakalı bir katliam var. Dünyaya ve İslam ülkelerine nazaran en fazla Türkiye'nin sesi çıkıyor. En fazla Türkiye itiraz ediyor. Adaletsizlik ve haksızlıklara karşı Türkiye itiraz ediyor."

Dünyanın her tarafında adaletsizlik olduğunu belirten Özlü, buna karşılık Birleşmiş Milletler'in (BM) etkin çalışmadığını ifade etti.

"Güçlü milletlere karşı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Türkiye'dir"

"Bu kuruluşun çok etkin görev yaptığını söyleyemeyiz." diyen Özlü, şunları kaydetti:

"Genel Kurulda, bütün güçlü devletlere, bütün güçlü milletlere karşı yüksek sesle 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Türkiye'dir. Bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu söz, yüzyıla damgasını vuracak olan bir sözdür. Dünyanın egemenleri karşısında, 5 büyükler var, her şeye onlar karar veriyor. Bunların karşısına çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' demek, yüzyıla damgasını vuracak tarihi bir sözdür. Bunu herkes söyleyemez. Bunu yürekli insanlar söyler. Bunu söyleyecek insanlar, adalet duygusu ve vicdanı olan liderler bunu söyleyebilir."

Muhabir: Ömer Ürer, Gökhan Alkan

Anahtar Kelimeler:
ArakanBilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüDünyaDüzceMüslümanlara Yapılan KatliamYığılca
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