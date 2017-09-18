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Bin metrelik ağ serdi 1 balık yakaladı

Av yasağının kalkmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçı, serdiği bin metrelik ağda sadece 1 balıkla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Bin metrelik ağ serdi 1 balık yakaladı

Av yasağının kalkmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçı, serdiği bin metrelik ağda sadece 1 balıkla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:45
Bin metrelik ağ serdi 1 balık yakaladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir balıkçı, denize serdiği bin metrelik ağla sadece 1 balık yakalayabildi.

Av yasağının kalktığı Akdeniz'de teknesiyle Boğsak koyundan denize açılan Mehmet Kırtıl (43), Dana Adası yakınlarında bin metrelik ağ serdi.

Gün doğmadan önce serdiği ağı büyük umutla toplayan Kırtıl, sadece 1 kuzu balığının yakalandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağda tek balık görünce şoke olduğu belirterek "Büyük umutlarla geldik ama kısmetimize sadece 1 balık düştü. Ama sürekli de böyle olacak diye bir şey yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün ağımız balıkla dolacaktır." ifadesini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Haskan

Anahtar Kelimeler:
Balık AvıMersinSilifkeTürkiye
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