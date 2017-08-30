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Binbaşının adı şehit düştüğü Lice'de yaşatılacak

Diyarbakır Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 1 Ağustos günü şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in ismi aynı ilçede çocuk parkına verildi.

Binbaşının adı şehit düştüğü Lice'de yaşatılacak

Diyarbakır Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 1 Ağustos günü şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in ismi aynı ilçede çocuk parkına verildi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:52
Binbaşının adı şehit düştüğü Lice'de yaşatılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 Ağustos'ta şehit düşen iki askerden Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in ismi, Lice Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak'ın önerisi, belediye meclisinin onayı ile ilçedeki çocuk parkına verildi.

Mevcut parkın düzenlenmesinin ardından yeni tabelanın asılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyede görevlendirilmesinin ardından ilçede birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

İlçedeki çocuk parklarının restorasyonunu yaparak çocuklar için yeni parklar oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başak, "Bu parklara şehrimizin ileri gelenlerinin isimleri gibi bu vatan, bayrak ve millet için canını feda eden aziz kahramanlarımızın isimlerini bu parklara veriyoruz. Onların anısını da bu şekilde yaşatmak istiyoruz." dedi.

Binbaşı Çelik’in bu ay şehit olduğunu anımsatan Başak, ismini Lice'de yaşatmak istediklerini vurguladı.

Başak, Çelik'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Ruhu şad olsun. İnşallah bizler onun hatırasını buralarda yaşatacağız. O, bu ülke için canını feda etti. Bize düşen en az onun kadar gayretli olup, bu topraklarda barışın gelmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bunun için inşallah çaba sarfedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit isimlerinin parklara verilmesi ile Liceli çocuklara bu kahramanların örnek olacağına işaret eden Başak, her yerde, okullarda, Kur'an kurslarında çocuklara bu kahramanları anlattıklarını aktardı.

Başak, çocuklara birlik ve beraberliğin önemini anlattıklarını, vatan bilincini aşıladıklarını kaydetti.

Parkın açılışını yapan Başak, parkta oynayan çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.

Parkın açılışına İlçe Emniyet Amiri Hayrettin Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Göngür, Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Er, İlçe Jandarma Alay Komutanı Şenol Şenoğlu, Cumhuriyet Savcısı Ümmügülsüm Gök, Hakim Çisem Durukal ile Lice Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen İsmet Yıldırım katıldı.

Diyarbakır Lice ilçesinde yürütülen operasyonda 1 Ağustos günü PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal, şehit düşmüştü.

Muhabir: Şükrü Gündüz


Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceŞehit Binbaşı Ümit Çelik ParkıTürkiye
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