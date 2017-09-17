Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

(AA) - Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma tarafından terörle mücadele kapsamında Karlıova ilçesinin Karacehennem ormanları bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik dün "Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85" operasyonu yapıldığı bildirildi.

Operasyonda keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, RPG-7 roketatar, bu silaha ait 4 mühimmat, 20 uçaksavar mühimmatı, 2 el bombası, tabanca şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 telsiz, gece görüş dürbünü, 2 sırt çantası, fünye, fitil ile yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.