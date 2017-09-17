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Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 uzun namlulu silah, tabanca, roketatar, 2 el bombası, 3 patlayıcı düzeneği, çok sayıda mühimmat, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 uzun namlulu silah, tabanca, roketatar, 2 el bombası, 3 patlayıcı düzeneği, çok sayıda mühimmat, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

17 Eylül 2017 Pazar 16:47
Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma tarafından terörle mücadele kapsamında Karlıova ilçesinin Karacehennem ormanları bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik dün "Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85" operasyonu yapıldığı bildirildi.

Operasyonda keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, RPG-7 roketatar, bu silaha ait 4 mühimmat, 20 uçaksavar mühimmatı, 2 el bombası, tabanca şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 telsiz, gece görüş dürbünü, 2 sırt çantası, fünye, fitil ile yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
BİNGÖLTerör OperasyonuTürkiye
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