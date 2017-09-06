Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109569
ALTIN
147.701
DOLAR
3.4355
STERLİN
4.4822
EURO
4.0948
Houston Rockets rekor fiyata satıldı
Houston Rockets rekor fiyata satıldı
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum
Ufuk Sarıca: Böyle bir kader...
Cenk Tosun: Herkes çok iyi savaştı ve çok iyi oynadık
Cenk Tosun: Herkes çok iyi...
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol...
Muhammed Furkan Dursun Finalde
Muhammed Furkan Dursun Finalde

Binlerce Endonezyalı Myanmar Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi

Endonezya'da binlerce kişi Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Binlerce Endonezyalı Myanmar Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi

Endonezya'da binlerce kişi Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:09
Binlerce Endonezyalı Myanmar Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi

CAKARTA

Endonezya’da başkent Cakarta’daki Myanmar Büyükelçiliği önünde ve kentin işlek meydanı Bundaran HI'da bir araya gelen binlerce Endonezyalı, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara tepki gösterdi.

Myanmar karşıtı slogan atan ve "Arakan'daki katliamı durdur’" pankartları taşıyan göstericiler, hükümetten Myanmar Büyükelçisini sınır dışı etmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Protestolara katılan İrfan Maftuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamlarla ilgili açıklamalarını hatırlatarak, "Arakan’daki zulme karşı tutumundan dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Tüm liderlerin Erdoğan’ı örnek alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriler nedeniyle başkentte birçok yol ulaşıma kapatılırken, başkent polisinin Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti.

Pazar günü büyükelçilik binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlenmesi nedeniyle küçük çaplı yangın çıkmıştı.

Muhabir: Mahmut Atanur

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanCakartaDünyaEndonezyaMyanmar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya desteği arşiv belgelerinde
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya desteği arşiv belgelerinde
'Gönüle ve aşka dair mesaj verelim'
'Gönüle ve aşka dair mesaj verelim'
Milli Mücadele'nin korkutan yüzleri 'Tülütabaklar'
Milli Mücadele'nin korkutan yüzleri 'Tülütabaklar'
PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü
PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü
Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısı 146 bine ulaştı
Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısı 146 bine ulaştı
PKK/PYD Tel Rıfat'ı Esed'e bıraktı
PKK/PYD Tel Rıfat'ı Esed'e bıraktı
Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanede bitti
Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanede bitti
Doğan Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı
Doğan Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim