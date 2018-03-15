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'Binlerce Mehmetçik şiirinden benimkinin seçilmesi gurur vesilesi'

Kahramanmaraşlı şair Pamuk, TSK’nin 2008'de Irak'ın kuzeyine düzenlediği harekatta şehit düşen bir askerin kızından esinlenerek yazdığı şiirin, Jandarma Genel Komutanlığınca Zeytin Dalı Harekatı için marş olarak bestelenmesinden gurur duyuyor.

'Binlerce Mehmetçik şiirinden benimkinin seçilmesi gurur vesilesi'

Kahramanmaraşlı şair Pamuk, TSK’nin 2008'de Irak'ın kuzeyine düzenlediği harekatta şehit düşen bir askerin kızından esinlenerek yazdığı şiirin, Jandarma Genel Komutanlığınca Zeytin Dalı Harekatı için marş olarak bestelenmesinden gurur duyuyor.

15 Mart 2018 Perşembe 17:02
'Binlerce Mehmetçik şiirinden benimkinin seçilmesi gurur vesilesi'

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraşlı şair Ramazan Pamuk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 2008 yılında Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda şehit düşen askerin "Güneş" ismindeki kızından esinlenerek yazdığı şiirin, Jandarma Genel Komutanlığınca Zeytin Dalı Harekatı için marş olarak bestelenmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan şair Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" adlı şiiri marş ritminde düzenlenerek Komutanlığın "YouTube" kanalından paylaşıldı.

Jandarmadan Afrin operasyonuna yeni marş

Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbistan ilçesinde dünyaya geldiğini ve devlet hastanesinde memur olarak görev yaptığını söyledi.

Önemli bir hikayesi olan şiirini 2008 yılındaki harekatta şehit olan bir askerin kızından etkilenerek kaleme aldığını belirten Pamuk, şunları dile getirdi:

"Orada 'Kasım Aksoy' adında bir onbaşımız şehit olmuştu. Basınımız onun evini ziyaretinde annesinin kucağında bir kız çocuğu vardı. Ayakkabıları yırtık vaziyetteydi. O kızın adı Güneş'ti. Basınımız da o zaman gördüğü manzara karşısında bu harekata bu kız çocuğundan dolayı Güneş adını vermişti. Ben duygu yüküyle o şiir yazmıştım. İşte şairlere bir an gelir ki kağıt ile kalem seni çağırır. 'Yaz der', o duyguyla ben bu şiiri kaleme almıştım."

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"Maddi yönden bir şey istemiyorum"

Pamuk, Jandarma Genel Komutanlığından bir komutanın kendisini arayarak, "Senin şiirini çok beğendik. Buna çalışacağız. Klip yapıp yayımlayacağız" dediklerini ifade etti.

Şiirin yer aldığı çalışmanın dün gece yayımlandığını anımsatan Pamuk, şunları kaydetti:

"Telif konusu gündeme getirildiğinde ben de Mehmetçik üzerinden bir ücret düşünmeyeceğimi, telif hakkının söz konusu olamayacağını söyledim. 'Maddi yönden bir şey istemiyorum' dedim. Önemli olan Mehmetçiğimiz, vatanımız. Benim için en güzel şey Mehmetçiğimize moral ve motivasyon sağlamak. Akşam da klip yayınlandığında duygulandım. Şiiri okumak ayrı klip olduğunda daha da güzel olmuş. İnsanda çeşitli duygular uyandırıyor. Binlerce Mehmetçik şiirinin içinden benim şiirimin seçilerek yayınlanması benim için gurur vesilesidir. Memleketimizin için de gurur vesilesidir. Çok duygulandım."

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'e başarılar dileyen Pamuk, "Bizim ordumuzun üstüne dünyada başka bir ordu tanımıyorum çünkü ölüme gülerek giden bir ordu görmedim. Onun için de şiirim, canım, kanım, herşeyim bu vatanımıza feda olsun. Mayıs ayında oğlum askere gidecek gerekirse ben de giderim. Vatan için herşeyim feda olsun. Önemli olan vatan gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir

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