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Bir anda bastırdı, fırtına geliyor

İstanbul pazar gününe fırtına ve şiddetli yağmurla uyandı.

Bir anda bastırdı, fırtına geliyor

İstanbul pazar gününe fırtına ve şiddetli yağmurla uyandı.

04 Mart 2018 Pazar 10:58
Bir anda bastırdı, fırtına geliyor

Bir anda bastırdı, fırtına geliyor

    İstanbul pazar gününe fırtına ve şiddetli yağmurla uyandı.İstanbul güneşli bir cumartesiden sonra pazar gününe sağanak yağışla başladı. Geçtiğimiz hafta kar yağışının da görüldüğü İstanbul ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı vardı. Yağış sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Meteoroloji'nin yayınladığı verilere göre; rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor.Meteoroloji’ye göre; bugün hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

   Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara’nın kuzeyi ve doğusu ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sözcü

Son Güncelleme: 04.03.2018 08:12
Anahtar Kelimeler:
İstanbulFırtına
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