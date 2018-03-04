Bir anda bastırdı, fırtına geliyor
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara’nın kuzeyi ve doğusu ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Sözcü