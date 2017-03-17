Bir Erkeği Kendinden Soğutmanın Yolları
Bazen karşımızdaki kişiye onun bize hissettiği duyguların aynısını hissetmeyiz. Bu durumda, kırıcı olmadan bunu karşımızdaki kişiye anlatmamız gerekebilir zira ilerleyen zamanlarda bu konu daha karmaşık bir hale gelebilir.
Fakat bazen ne kadar konuşulursa konuşulsun erkekler bu durumu kabullenmekte hatta anlamakta zorluk çıkarmakta. Böyle bir durumda geriye yapılabilecek tek şey kişiyi kendinizden soğutmanız. Nasıl mı? Birkaç maddede erkekleri kendinizden nasıl soğutabileceğinizi anlattık.
Göz Teması Kurmayın
Karşılıklı yapılan konuşmalarda göz teması kurmak oldukça önemli. Fakat siz karşınızdakini kendinizden soğutmayı amaçlıyorsanız bu temastan kaçınmalısınız. Size bir şeyler anlatırken göz teması kurmak yerine saçınızla oynayın, telefonunuza gelen bildirimler ile ilgilenin ve konuşmanın arasında nadir de olsa onaylayıcı ya da soru yöneltici cümleler kurun. İlk başlarda karşınızdaki kişi o gün için moralinizin bozuk olduğunu bu yüzden onu dinlemediğinizi düşünse de aynı davranışı sürekli tekrarlıyor olmanız sizden soğumasına yardımcı olacaktır.
Ortak Paydalardan Kaçının
Eğer bir erkekle birden fazla ortak noktanız varsa bu noktalardan onun yanında bahsetmemeye özen gösterin. Ne kadar az bahsi geçerse sizin açınızdan o kadar iyi olacaktır.
Ortak noktalardan bahsedildiğinde aklınıza sadece ilgi alanları gelmesin. Aynı şekilde arkadaş ortamlarınız da ortak payda kategorisine girmektedir ve genellikle ortak arkadaşlar fazlasıyla baş ağrıtır. Bu durumda arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmalı ve bu ortak buluşmalara katılmamayı tercih etmelisiniz.
Fikir Belirtin
Özellikle kendinizden soğutmak istediğiniz kişinin yanında erkekler ile ilgili düşüncelerinizi olduğu gibi aktarın. Yeri gelirse erkeklere çamur atmaktan çekinmeyin. Aşırı hararetli tartışmalarda kaçının fakat söylemek istediklerinizi yeri ve zamanına göre sivri bir dille dile getirmekten çekinmeyin.
Unutamadıklarınızdan Bahsedin
Aşk acısı çekmiyor olabilirsiniz. Ya da aklınızda unutamadığınız biri olabilir fakat eğer birini kendinizden soğutmaya niyetliyseniz artık sizin için böyle birileri olmalı. En azından ‘’-mış’’ gibi yapabilmelisiniz.
Bu acınız ya da unutamadığınız kişiden ona bahsedebilir, onun yanında ağlayabilir ya da hayıflanabilirsiniz. Bu konuda kendinizi bir drama kraliçesi olarak göstermek, olaylara pesimisttik baktığınızı vurgulamak ve sürekli bir şeylerden yakınmak onu kendinizden soğutacaktır.
Kendinizden ‘’Fazla’’ Emin Olun
Erkekler ne istediğini bilen kadınları sever ama karakteri fazla baskın olan kadınlardan ise bir o kadar hoşlanmaz. Kendinize güveniniz tam olmasa bile öyleymiş gibi yapın ve onunla konuştuğunuz her konuda baskın olanın siz olmasına özen gösterin. Karşınızdaki bir süre sonra bu durumdan sıkılacak ve size olan ilginizi kaybedecektir.
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