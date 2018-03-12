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Bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 5-12 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 5-12 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:36
Bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA(AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 116 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 262, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 95, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 740, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 10 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, bin 107'si terör suçları, 136'sı düzensiz göç ve 3 bin 783'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 26 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 5 terörist teslim oldu, 1'i ölü ve 7'si sağ ele geçirilirdi. Böylece toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 756 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 979 kilogram esrar, 96 kilogram eroin, 1,3 kilogram kokain, 2,83 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,1 kilogram metamfetamin,1,5 kilogram afyon sakızı, 366 bin 426 adet uyuşturucu hap, 535 kök kenevir bitkisi, 648 bin 407 paket kaçak sigara ve 45 ton 403 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 416 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma başlatılarak tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 389'u denizlerde olmak üzere 5 bin 371 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 136 kişi gözaltına alındı.

Muhabir: Sertaç Bulur

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Türkiye
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