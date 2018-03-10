Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı:...
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına...
Sivas'ta galip çıkmadı
Sivas'ta galip çıkmadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı

Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi

10 Mart 2018 Cumartesi 20:09
Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği hatırlatılan bilgilendirmede, 2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 1'i lider kadroda olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda, 15 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet lav silahı olmak üzere toplam 93 adet silah, 2 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kilogram amonyum nitrat, 37 kilogram tahrip kalıbı, 400 gram C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. El yapımı patlayıcılardan 14'ünün imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 858 kişinin yakalandığı açıklanan bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 1318 kilogram toz esrar, 170 gram kubar esrar, 3 kilogram uyuşturucu madde, 269 bin 507 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki faaliyetler

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği hatırlatılan bildiride, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üst yapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi ve benzeri) çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

İdlib bölgesinde 8 gözlem noktasının oluşturulduğu, TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

Muhabir: Ali Kemal Akan

Son Güncelleme: 10.03.2018 19:11
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kaldı
Hollanda'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler
Hollanda'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler
YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor
YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor
Sanatçı Yazgan son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yazgan son yolculuğuna uğurlandı
İstanbullular dikkat;Şehir Hatları’nda vapur seferleri iptal edildi
İstanbullular dikkat;Şehir Hatları’nda vapur seferleri iptal edildi
Katar, BAE ve Bahreyn'i BMGK'ye şikayet etti
Katar, BAE ve Bahreyn'i BMGK'ye şikayet etti
Tillerson Kenya'da rahatsızlandı
Tillerson Kenya'da rahatsızlandı
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim