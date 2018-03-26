Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Ülke genelinde 19-26 Mart arasında düzenlenen terör operasyonlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 224 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 686, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 65, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 568, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 32 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda, bin 351'i terör suçları, 89'u düzensiz göç ve 3 bin 476'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 916 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 3 terörist teslim oldu, 11'i ölü ve 10'u sağ ele geçirildi. Böylece toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Şırnak, Van, Muş, Tunceli, Batman, Bitlis ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 21 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 34 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 300 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 24 el bombası, 22'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 44 silah ile bin 664 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 568 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 567 esrar, 124 kilogram eroin, 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 kilogram metamfetamin, 9 bin 843 uyuşturucu hap, bin 10 kök kenevir bitkisi, 313 bin 982 paket kaçak sigara ve 14 ton 435 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 3 bin 476 kişi yakalandı.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 438 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 34 kilogram esrar, 3 kilo 700 gram eroin, 200 gram afyon sakızı, 1 kilo 100 gram bonzai, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 6 bin 611 adet uyuşturucu hap, 500 kök kenevir bitkisi ile 30 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Asayiş uygulamaları

Ülke genelindeki “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları-3” uygulaması kapsamında, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlenirken, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.

Yine ülke genelinde 7 bin 764 personelin katılımıyla “Aranan Şahıslar Operasyonu” düzenlenerek, çeşitli suçlardan aranan bin 586 şahıs yakalandı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 783 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma başlatılarak tespit edilen 259 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 134'ü denizlerde olmak üzere 3 bin 473 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 89 kişi gözaltına alındı.