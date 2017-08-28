Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 94 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 127, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 44, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 400, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 14 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlar kapsamında 585’i terör, altısı si̇ber, 2 bin 258’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 2 bin 849 ki̇şi̇ gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan dokuz sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 351 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 32 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 28 silah ile 3 bin 415 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 72 ilde bin 639 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 77 kilogram esrar, 70 kilogram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) 44 bin 76 uyuşturucu hap ile 113 bin 297 kenevir bitkisi, 768 bin 792 paket kaçak sigara ve 62 ton 607 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 258 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 175 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 351'i denizlerde olmak üzere 3 bin 512 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 108 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 679 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 242 kişiden altısı gözaltına alındı.

Asayiş ve trafik denetimleri

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamı, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 23 Ağustos'ta 7 bin 308 noktada 63 bin 990 personelin (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik) katılımıyla 12 bin 336 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeğin kullanıldığı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7” yapıldı. Uygulama kapsamında sorgulanan 551 bin 990 şahıstan, çeşitli suçlardan aranan bin 17'si hakkında işlem yapıldı.

Polis ve Jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü ülke genelinde, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-5” uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 178 bin 426 araç/sürücü denetlenirken, bunlardan 18 bin 346’sına cezai işlem uygulandı.

Muhabir: Sertaç Bulur