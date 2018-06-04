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Bisiklet keyfi gökyüzüne taşındı

- Samsung’un aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Gear S3’ün sponsorluğunda, Ataşehir Palladium Tower’ın en üst katında gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler İstanbul manzarası eşliğinde pedal çevirdi

Bisiklet keyfi gökyüzüne taşındı

- Samsung’un aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Gear S3’ün sponsorluğunda, Ataşehir Palladium Tower’ın en üst katında gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler İstanbul manzarası eşliğinde pedal çevirdi

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:55
Bisiklet keyfi gökyüzüne taşındı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Gear S3’ün sponsorluğunda, Ataşehir Palladium Tower’ın en üst katında gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler muhteşem bir İstanbul manzarası eşliğinde pedal çevirdiler.

Samsung açıklamasına göre, markanın aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Gear S3’ün sponsorluğunda, Ataşehir Palladium Tower’ın en üst katında gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler muhteşem bir İstanbul manzarası eşliğinde pedal çevirdiler. 118 m yükseklikte Urban Riders eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen GalaxyRide etkinliğinde 6 seansta toplam 250 kişi spor dolu bir gün yaşadı. Etkinliğe katılanlar Gear S3 akıllı saatleriyle her anlarına enerji katarken kişisel performanslarını anlık olarak takip etme ve toplam yaktıkları kalori miktarını görme imkanı yakaladı.

Gerçekleştirilen eğlenceli yarışmalarda her seansın en çok kalori yakan katılımcısı birincilik ödülü olarak Samsung GearS3’e sahip olurken, ikincilere de Urban Riders’tan 3 aylık üyelik hediye edildi.


- Günlük hayata hareket katmak için tasarlandı

Farklı yaşam tarzlarına zenginlik katmak üzere tasarlanan Gear S3, su ve toza dayanıklılık standardı olan IP68’e sahip olmasının yanında, dahili GPS özelliğiyle kat edilen mesafeyi doğru bir şekilde hesaplamaya imkan veriyor. Doğa sporları yaparken yükseklik ve atmosfer basıncı gibi kritik bilgiler Gear S3 ile anlık olarak takip edilebiliyor.

Gear S3 sayesinde spor yaparken telefonla konuşmak da eğlenceye dönüşüyor. Gear S3’ün döner bezeli tek harekette çevrilerek gelen çağrılar yanıtlanabiliyor ve akıllı saat üzerinden telefon görüşmesi rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor.

GalaxyRide etkinliğine katılanlara eşlik eden Urban Riders eğitmenleri, spor yapmayı ve yaptırmayı seven dinamik bir ekipten oluşuyor. Fiziksel egzersizi sağlıklı bir beden, zihin ve ruh dengesi için yapan Urban Riders eğitmenleri arasında kurucu Ahmet Berkman bulunuyor. Anadolu ve Avrupa yakasındaki Urban Riders stüdyolarında devam eden dersler ile ilgili detaylı bilgiye urbanriders.com adresinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
GalaxyRideGear S3Samsung
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