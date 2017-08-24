Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.273
DOLAR
3.4837
STERLİN
4.4599
EURO
4.1128
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper...
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu
İrem Yaman 62 kiloda altın...
Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

Bitlis semalarında balon turu

Bitlis'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması" şenlikleri kapsamında balon turu gerçekleştirildi.

Bitlis semalarında balon turu

Bitlis'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması" şenlikleri kapsamında balon turu gerçekleştirildi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:21
Bitlis semalarında balon turu

BİTLİS

Türk Hava Kurumunca (THK), Ahlat semalarında uçurulan balonlarla gezintiye çıkanlar, gökyüzünden Selçuklu İslam Mezarlığı'nı, Van Gölü’nü, Nemrut ve Süphan dağları ile ilçenin eşsiz doğa manzarasını izlemenin keyfini yaşadı.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların 10 gün boyunca iki sıcak hava balonu ile gezme imkanı bulacaklarını söyledi.

Şenlik kapsamında bir ilke şahitlik ettiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Biz Pamukkale'de sıcak hava balonlarının uçtuğunu biliyoruz. Yıllardan beri Kapadokya-Nevşehir bölgesinde de uçtuğunu biliyoruz. Ama Doğu Anadolu'da ilk defa sıcak hava balonu havalandı." dedi.

Doğu Anadolu’da yanlış bir güvenlik algısı olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Batıda yaşayanlar burada çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyor. Ama İçişleri Bakanlığının mevcut güvenlik politikaları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi ile burada tamamen huzur durumu oluşmuş durumda. Hiç kimse buraya gelmekten çekinmesin. Gerçekten burada turizme yönelik çok büyük imkanlar var. Her şeyden önce Doğu Anadolu Bölgesi, Anadolu'daki medeniyetimizin başladığı adrestir. Burada kültür turizmi çok rahat yapılabilir."

Ahlatlı fotoğrafçı Özkan Olcay ise balon gezintisine katıldığını ve büyük keyif aldığını dile getirdi.

Muhabir: Oktay Bayar

Anahtar Kelimeler:
AhlatBitlisSıcak Hava BalonuTHK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime
Adalet Bakanı Gül: Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı
Adalet Bakanı Gül: Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı
Soylu'dan Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama
Soylu'dan Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu
İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu
OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak
OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim