Biyoteknoloji kongresi endüstri ve akademiyi bir araya getirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Biyoteknoloji Derneği, "2. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi" ni ve "19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi" ni gerçekleştirecek.

VYS Biotechnology açıklamasına göre, Türkiye Biyoteknoloji Derneği, iki etkinliğe imza atıyor. Dernek, 30 Kasım 2017’de "2. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi" ni hemen ardından 1 Kasım- 3 Aralık 2017 tarihleri arasında ise "19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi”ni gerçekleştirecek. Etkinliklerin ev sahipliğini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi üstlenecek.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş hem zirvenin hem de kongrenin davetli konuşmacısı olarak etkinliklerde yer alacak. Dr. Varlıbaş, 2. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi'nde "Başarı ve Hayata Dair" başlıklı konuşmasıyla öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, "Biyoteknoloji Kongresi"nde de "Türkiye’de Biyoteknoloji"yi anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, uluslararası katılımlı 19. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi ile endüstri ve üniversitelerin bir araya gelerek güncel bilgilerin paylaşılması, yeni iş fikirlerinin oluşturulması böylece biyoteknoloji alanında sinerji yaratılmasının amaçlandığını belirterek, sanayi ve üniversite işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Endüstrilerin teknolojinin gelişim hızına bağlı olarak sürekli kendilerini yenilediğini, tekniklerin değiştiğini bu sırada üniversitelerde de çok önemli projeler üretildiğini ve tez çalışmalarının yapıldığını aktaran Varlıbaş, bu tür organizasyonların sanayi ve üniversiteler için çift taraflı bir etkileşim sağlayarak sektörlerde gelişmeyi tetikleyici bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye Biyoteknoloji Derneğini’nin Düzenleme Kurulu’nda yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk da Biyoteknoloji Kongresi boyunca bilim insanları tarafından toplam 170 projenin sunulacağını, ayrıca kongrede uluslararası konuşmacılara yer verileceğini bildirdi.

