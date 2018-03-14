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BKM Express'ten kasasız alışveriş deneyimi

- BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Yazıcıoğlu: - "Dünyada da henüz deneme aşamasında olan kasasız alışverişi, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz" - "Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek"

BKM Express'ten kasasız alışveriş deneyimi

- BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Yazıcıoğlu: - "Dünyada da henüz deneme aşamasında olan kasasız alışverişi, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz" - "Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek"

14 Mart 2018 Çarşamba 10:24
BKM Express'ten kasasız alışveriş deneyimi

İSTANBUL (AA) - BKM Express dünyada henüz deneme aşamasında olan ve geleceğin ödeme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen kasasız alışverişi, Türkiye'de ilk kez Kanyon Cam Oda'da D&R iş birliğindeki projeyle hayata geçirdi.

Bankalararası Kart Merkezi'den (BKM) yapılan açıklamaya göre BKM Express, üyelerini teknolojinin sunduğu imkanlarla buluşturarak alışveriş deneyimini daha rahat, kolay ve zevkli hale getirecek yenilikçi projelere imza atmaya devam ediyor.

BKM Express, Kanyon AVM ve D&R iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 31 Mart'a kadar Kanyon AVM'ye gelen BKM Express üyeleri, Kanyon Cam Oda'daki D&R'da kasasız alışveriş yapıyor. Her 30 TL'lik alışverişlerinde de 10 TL indirim fırsatından yararlanıyor. BKM Express'in çözüm ortağı KPay ile geliştirdiği altyapı sayesinde BKM Express kullanıcıları, Cam Oda'da D&R ürünleri arasından istediklerini seçip kasa ve kasiyere ihtiyaç duymadan kolayca ödeme yapıyor.

Dünyada da henüz deneme aşamasında olan kasasız alışveriş deneyiminin yaşatıldığı Cam Oda, bu teknolojiyi merak edenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kasasız ödeme sayesinde alışveriş tamamen dijitalleşirken, kasa kuyruğunu da tarihe karıştıran bu çözüm ile BKM Express kullanıcıları, diledikleri ürünü POS cihazlarından kendileri okutup mağazadan çıkıyorlar.

Açıklamaya göre BKM Express kullanıcıları önce seçtikleri ürünün barkodunu KPay POS cihazına okutuyor. Ardından POS cihazı ekranında oluşan QR kodunu cep telefonlarındaki BKM Express uygulaması ile okutarak ödemelerini kolay bir şekilde tamamlıyorlar.


- "Global markaların ilham alacağı ödeme çözümleri tasarlıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, dünyada da henüz deneme aşamasında olan kasasız alışverişin Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Global markaların da ilham alacağı çözümler tasarladıklarını ve bu teknolojilere öncülük etmeyi çok önemsediklerini ifade eden Yazıcıoğlu, "E-ticaret sayesinde artık çok alıştığımız ödeme kolaylıklarının, fiziksel dünyada da mobil cüzdanlarla tecrübe edilebildiğini herkese anlatmak istiyoruz. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
BKM ExpressKasasız AlışverişSerkan Yazıcıoğlu
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