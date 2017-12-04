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BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli

BM, Mısır'da yeni AIDS vakalarının yılda yüzde 25 ila 30 arttığı uyarısını yaptı.

BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli

BM, Mısır'da yeni AIDS vakalarının yılda yüzde 25 ila 30 arttığı uyarısını yaptı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:45
BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletlerin AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS, Mısır'da AIDS'in tehlikeli biçimde yayıldığı uyarısında bulundu.

UNAIDS yetkilisi Ahmed Hamis, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Mısır'da AIDS vakalarının her yıl yüzde 25 ila 30 artış gösterdiğini belirterek sayının hızla artmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Hamis, Mısır'da son dönemde genç yaştakilerin HIV taşıyıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek toplumda damgalanma ve krizin çözümüne yönelik fonların yetersizliğinin, salgınla mücadele çabalarını baltaladığını vurguladı.

BM verilerine göre, AIDS salgınının yayılma hızı bakımından Mısır, Ortadoğu ve Afrika'da İran, Sudan ve Somali'nin ardından 4. sırada yer alıyor.

Mısır'da AIDS hastalarının sıklıkla uydurma suçlamalarla cezaevine gönderildiği ve toplum tarafından dışlandığı ifade ediliyor.

UNAIDS, ülkede 11 binin üzerinde HIV taşıyıcısı bulunduğunu bildirirken Mısır Sağlık Bakanlığına göre bu sayı 7 bin civarında.


Anahtar Kelimeler:
AIDSBMDünyaMısır
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